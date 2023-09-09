聽新聞
test
0:00 / 0:00

製造業無薪假 跌至萬人以下

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

勞動部昨公布最新減班休息（無薪假）數據。本期共計六○一家、實施人數一萬八九○人，較上期減少七十三家、一四九八人。勞動部官員指出，製造業減班休息人數已減至萬人以下，尤以金屬機電工業減少最多，總共減少近千人。

本期減班休息狀況，實施家數、人數最多者，皆是製造業，總共二七三家、九一六七人，其中以金屬機電業一五九家、五○九六人占比最高。

其次是批發零售業一四四家、八二○人，住宿餐飲業九十五家、五○一人。

至於金屬機電工業，光金屬機電工業則減少了九九五人。

雖然金屬機電工業減班休息人數銳減，但勞動部條平司副司長王金蓉指出，仍增加兩家事業單位，實施人數各九十幾人，一家是壓鑄模具、另一家是彈簧零組件廠商，實施期間都是三個月。

王金蓉也提到，通報時間差的緣故，減班休息人數有月初、月底效應，通常人數會減少，但接下來一兩期人數是否上揚，還須觀察。

勞動部 住宿 餐飲業

延伸閱讀

基本工資調整至27470元 調幅約4.05%

明年基本工資調幅超過公務員 勞動部：239萬名勞工受惠

裁員少了？ 初領失業金人數再下滑 2月以來最低

小琉球航線因颱風停航5天半 民宿業者苦笑無薪假放到爽

相關新聞

景氣不好仍漲…資方：政府太樂觀 恐致通膨惡化

基本工資不出預期連八漲，資方皆表示不滿意此次結果，全國工業總會常務理事何語指出，這次連資方內部都沒達完全共識，但每年結果...

不滿意但接受…勞團：最低工資法 蔡應兌現承諾

蔡英文總統任內達成基本工資「連八漲」，但未達勞團事前喊出的月薪兩萬八千元目標，也不及蔡英文總統的三萬元夢想，不過基本工資...

調升基本工資…學者：製造業衝擊 大於服務業

明年基本工資調漲百分之四點○五，高於外界預期。學者皆肯定調升基本工資能關照到基層弱勢，但也示警恐怕會衝擊產業，或部分業者...

基本工資漲 勞工每月勞保多繳25元

勞動部基本工資審議委員會昨拍板明年基層勞工的月薪、時薪雙漲，但勞資雙方和政府連帶勞健保等社會保險支出也會跟著增加。

製造業無薪假 跌至萬人以下

勞動部昨公布最新減班休息（無薪假）數據。本期共計六○一家、實施人數一萬八九○人，較上期減少七十三家、一四九八人。勞動部官...

8月出口連12黑 但減幅收斂

ＡＩ商機助攻，加上外銷旺季效應，財政部昨公布八月出口三百七十三點六億美元，年減百分之七點三，雖是連十二黑，但衰退幅度收斂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦