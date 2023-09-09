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製造業無薪假 跌至萬人以下
勞動部昨公布最新減班休息（無薪假）數據。本期共計六○一家、實施人數一萬八九○人，較上期減少七十三家、一四九八人。勞動部官員指出，製造業減班休息人數已減至萬人以下，尤以金屬機電工業減少最多，總共減少近千人。
本期減班休息狀況，實施家數、人數最多者，皆是製造業，總共二七三家、九一六七人，其中以金屬機電業一五九家、五○九六人占比最高。
其次是批發零售業一四四家、八二○人，住宿餐飲業九十五家、五○一人。
至於金屬機電工業，光金屬機電工業則減少了九九五人。
雖然金屬機電工業減班休息人數銳減，但勞動部條平司副司長王金蓉指出，仍增加兩家事業單位，實施人數各九十幾人，一家是壓鑄模具、另一家是彈簧零組件廠商，實施期間都是三個月。
王金蓉也提到，通報時間差的緣故，減班休息人數有月初、月底效應，通常人數會減少，但接下來一兩期人數是否上揚，還須觀察。
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