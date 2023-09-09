基本工資漲 勞工每月勞保多繳25元

勞動部基本工資審議委員會昨拍板明年基層勞工的月薪、時薪雙漲，但勞資雙方和政府連帶勞健保等社會保險支出也會跟著增加。

勞動部推估，三方一年合計共增加約二四三點一三億元支出，其中二一六點九億元是雇主負擔；健保部分，衛福部推估，八二五萬人受影響，其中七九三萬人，每月將多付十七元保費。

月薪調升部分，雇主在工資、勞健保和勞退支出增加一六七點九七億元，勞工和政府在勞健保支出則多出九點二二和十點○六億元；時薪部分，雇主增加四十八點九三億元支出，勞工、政府則分別增加三點五一億元、三點四四億元。

因投保級距從二萬六四○○元，提升至二萬七四七○元，以勞保費為例，若以明年勞保普通費率百分之十二試算，明年雇主要比今年多負擔八十九元，勞工每月多出廿五元，政府則是增加十三元。

全民健保投保金額分級表也將隨之調整。衛福部社保司副司長陳真慧表示，基本工資調整後，初估八二五萬人受影響，七九三萬人每月將多付十七元保費，卅二萬人每月少繳二元，估計一年可以增加五十二億元的健保收入，分別為民眾挹注廿億元、雇主挹注十三億元、政府挹注十九億元。