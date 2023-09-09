聽新聞
test
0:00 / 0:00

基本工資漲 勞工每月勞保多繳25元

聯合報／ 記者葉冠妤李青縈／台北報導

勞動部基本工資審議委員會昨拍板明年基層勞工的月薪、時薪雙漲，但勞資雙方和政府連帶勞健保等社會保險支出也會跟著增加。

勞動部推估，三方一年合計共增加約二四三點一三億元支出，其中二一六點九億元是雇主負擔；健保部分，衛福部推估，八二五萬人受影響，其中七九三萬人，每月將多付十七元保費

月薪調升部分，雇主在工資、勞健保和勞退支出增加一六七點九七億元，勞工和政府在勞健保支出則多出九點二二和十點○六億元；時薪部分，雇主增加四十八點九三億元支出，勞工、政府則分別增加三點五一億元、三點四四億元。

因投保級距從二萬六四○○元，提升至二萬七四七○元，以勞保費為例，若以明年勞保普通費率百分之十二試算，明年雇主要比今年多負擔八十九元，勞工每月多出廿五元，政府則是增加十三元。

全民健保投保金額分級表也將隨之調整。衛福部社保司副司長陳真慧表示，基本工資調整後，初估八二五萬人受影響，七九三萬人每月將多付十七元保費，卅二萬人每月少繳二元，估計一年可以增加五十二億元的健保收入，分別為民眾挹注廿億元、雇主挹注十三億元、政府挹注十九億元。

健保 保費 勞動部

延伸閱讀

113年基本工資調高 近800萬人健保費月繳多17元

基本工資明年調漲 近8百萬人每月多付17元健保費

宜蘭綠營立委參選人拋勞工政見 併年資、訂颱風假給薪

連八漲還是3萬夢碎！明年基本工資月薪2萬7470元時薪183元

相關新聞

景氣不好仍漲…資方：政府太樂觀 恐致通膨惡化

基本工資不出預期連八漲，資方皆表示不滿意此次結果，全國工業總會常務理事何語指出，這次連資方內部都沒達完全共識，但每年結果...

不滿意但接受…勞團：最低工資法 蔡應兌現承諾

蔡英文總統任內達成基本工資「連八漲」，但未達勞團事前喊出的月薪兩萬八千元目標，也不及蔡英文總統的三萬元夢想，不過基本工資...

調升基本工資…學者：製造業衝擊 大於服務業

明年基本工資調漲百分之四點○五，高於外界預期。學者皆肯定調升基本工資能關照到基層弱勢，但也示警恐怕會衝擊產業，或部分業者...

基本工資漲 勞工每月勞保多繳25元

勞動部基本工資審議委員會昨拍板明年基層勞工的月薪、時薪雙漲，但勞資雙方和政府連帶勞健保等社會保險支出也會跟著增加。

製造業無薪假 跌至萬人以下

勞動部昨公布最新減班休息（無薪假）數據。本期共計六○一家、實施人數一萬八九○人，較上期減少七十三家、一四九八人。勞動部官...

8月出口連12黑 但減幅收斂

ＡＩ商機助攻，加上外銷旺季效應，財政部昨公布八月出口三百七十三點六億美元，年減百分之七點三，雖是連十二黑，但衰退幅度收斂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦