景氣不好仍漲…資方：政府太樂觀 恐致通膨惡化

基本工資不出預期連八漲，資方皆表示不滿意此次結果，全國工業總會常務理事何語指出，這次連資方內部都沒達完全共識，但每年結果都是由專家學者跟政府決定，調幅超出預期。商總理事長許舒博表示，服務業的缺工問題未解決，製造業也陷入經濟困境，本次調幅不只傷害全體產業，還恐造成通膨惡化。

資方代表何語直言，今年國內只有晶圓、設計、晶片及鋼鐵業還算不錯，其他民生工業類、橡膠類、塑膠製品類、汽車零件外銷、電機電子產品類都不理想。工業跟製造業牽涉技術穩定性多採用月薪，這次調升百分之四點○五，約增加逾二六○億元人事成本，能否撐住要看第四季及明年第一季訂單。

資方代表、工商協進會副秘書長邱一徹也說，資方雖同意調漲，但目前整體經濟狀況還不是這麼理想，幅度應以百分之三較合理，對這次結果不太滿意。

許舒博說，此次基本工資審議會，將重要民生物資ＣＰＩ年增率指數納入公式計算，導致本次調幅達百分之四點○五，但重要民生物資ＣＰＩ年增率指數過高不應由企業負全部責任，政府也應負穩定物責任。

許舒博更說，政府調整基本工資的目的，是考量照顧邊際勞工基本生活所需，但調幅過高，相關人事成本也會調漲，再加上國際地緣政治因素未解，造成能源及原物料等持續波動，倘業者無法吸收，就不得不轉嫁，造成新一波民生物資上漲，「本次的調幅顯示政府對未來景氣過度樂觀」。

工總也表示，調整基本工資其中一個依據是預估第四季經濟成長率為百分之五點五七，但幾乎所有經濟數據都下滑，怎可能有這麼高的成長率？等到行政院核定基本工資調漲後，主計總處馬上就會降低第四季的經濟成長預估，「玩兩手策略，欺騙社會」。

業者表示，基本工資調漲是政府的政策，臨近總統大選，調整幅度大一點也不意外。