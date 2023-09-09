新聞眼／基本工資 蔡政府一場遊戲一場夢

蔡政府任期最後一次的基本工資審議雖如預料地「連八漲」，但基本工資月薪僅調升至二萬七四七○元，離總統蔡英文三萬元夢想價仍有段距離，而今年更罕見打破長年的潛規則，新納入十七項重要民生物資年增率作為參採指標之一，不免令人質疑，蔡政府老早就拍板明年基本工資調薪比照軍公教，拉勞資學代表們一起演了一場戲。

回顧基本工資審議，長年默契為「消費者物價指數（ＣＰＩ）足額反映，經濟成長率（ＧＤＰ）勞資共享」，根據主計總處公布的數據，在審議會召開前，外界普遍預測調幅將落在百分之三左右。

實際上，早在審議會召開前，勞動部長許銘春就曾表態，通膨嚴重之下須照顧弱勢勞工，甚至昨早審議會正式展開前，許銘春再提及，民生物資有相當漲幅，將在當前經濟情勢下，保障弱勢勞工維持基本生活購買力。換句話說，對勞動部而言，景氣不是焦點，物價指數才是必爭之地。

只是，讓人出乎意料的是，最後突破過去審議慣例，多出十七項重要民生物資年增率作為參採指標之一。雖然許銘春宣稱柴米油鹽醬醋茶等民生物資漲幅也必須納入考量，但難道過去幾年，邊際勞工就不吃雞蛋、豬肉，也不用沙拉油嗎？

縱然有學者指出，今年前八月的重要民生物資年增率漲幅與消費者物價指數漲幅差距百分之三點五，跟前年百分之零點五、去年的百分之二相比，明顯擴大，那何不乾脆全額反映？還要搞出三分之一、三分之二的算法？

也因為百分之四點○五，接近明年軍公教加薪百分之四幅度，也不禁令外界聯想，蔡政府早就決定好比照軍公教調幅，「先射箭、再畫靶」。多出的參採指標，不過是為了調薪找理由。

回顧蔡政府這八年審議基本工資過程，劇本都是千篇一律，先讓勞資各自表述，再由政府代表做出「政治決定」，儘管年年調升基本工資是事實，但基本工資調整，不該是依靠政府的「恩賜」，而是應該透過計算公式、法制化，才能確實確保調升基本工資趕上通膨幅度，也讓勞資學三方都心服口服。

可惜的是，蔡政府八年執政下，不僅基本工資三萬元的承諾跳票，當初競選時推動六大勞動政見之一的制定「最低工資法」，至今也石沉大海，基本工資審議在政治操作下，猶如一場遊戲，而對照蔡英文當初稱勞工「是心裡最軟的一塊」，也只是讓弱勢勞工做了一場夢而已。