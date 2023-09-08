113年基本工資調高 近800萬人健保費月繳多17元

中央社／ 台北8日電

明年基本工資月薪由新台幣2萬6400元調升至2萬7470元，健保費也隨之調整。衛福部今天指出，預估近800萬人每月健保費平均多繳17元，1年可挹注約52億元健保收入。

每月基本工資由2萬6400元調整至2萬7470元，衛生福利部社會保險司副司長陳真慧下午接受媒體電訪表示，原本投保等級第1級的2萬6400元將調整為2萬7470元，因仍較第2級的2萬7600元為低，所以這次調整只會動到第1級金額。

因應基本工資調漲，陳真慧表示，全台預估有825萬人受影響，其中領取最低基本工資者含眷屬約793萬人，平均每月多繳17元健保費。

至於月薪介於2萬6401元至2萬7600元者，部分則因健保級距調整，每月可少付2元保費，約32萬人。

陳真慧強調，健保費調整是因應基本工資調漲，除了領薪水的受僱者外，雇主每僱1名員工須多負擔約52元、政府則多負擔約9元，預估1年將挹注約52億元健保收入，包括民眾部分20億元、雇主13億元、政府19億元，但實際金額仍待衛福部中央健康保險署精算。

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