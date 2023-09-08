基本工資連八漲 工商團體：政府對景氣過於樂觀且恐加重通膨

基本工資不出預期連八漲，最終調幅高達4.05%，明年基本工資時薪月薪將調升至27470元，時薪為183元。商總理事長許舒博表示，服務業的缺工問題未獲解決，加上製造業也陷入經濟困境，本次調幅結果不只傷害全體產業，還恐造成通膨惡化。

許舒博說，此次基本工資審議會，將重要民生物資CPI年增率指數納入公式計算，導致本次調幅達4.05%，但重要民生物資CPI年增率指數過高不應由企業負擔全部責任，政府也應負穩定物價政策的責任。

許舒博更說，政府調整基本工資的目的，是考量照顧邊際勞工基本生活所需，但調幅過高，相關人事成本也會隨之調漲，再加上國際地緣政治因素未解，造成能源及原物料等持續波動，倘業者無法吸收，就不得不轉嫁，造成新一波民生物資上漲，使邊際勞工未蒙其利，先受其害，加上出口、無薪假人入等數不佳，「本次的調幅顯示政府對未來景氣過度樂觀。」

工總也表示，政府調整基本工資其中一個依據是預估第四季經濟成長率為5.57%，但幾乎所有經濟數據都下滑，怎麼會可能有這麼高的成長率？等到行政院核定基本工資調漲後，主計總處馬上就會降低第四季的經濟成長預估，「玩兩手策略，欺騙社會，這樣很不好。」

業者表示，基本工資調漲是政府的政策，臨近總統大選，調整幅度大一點也不令人意外，只是景氣並沒有明顯好轉，對於業者來說成本不斷增加，經營壓力只會愈來愈重。

以目前缺工重災區餐飲業來說，為了找人，開出的條件早就超過基本工資一大截，但基本工資一漲，後續員工薪資調整也不能停。

餐飲龍頭王品表示，今年初宣布全面調薪，今年已經有三波調薪計畫，鐵板燒品牌薪資累計調幅最高、接近12%，鍋物品牌累計調幅也達9%，目前計時人員含全勤最低190元起，正職含全勤調升為33000元起。

王品表示，目前正職同仁月薪、計時同仁加計全勤的時薪都高於明年基本工資的標準，為了提升在人力市場的競爭力、王品集團仍將持續評估調薪計畫，希望招攬更多餐飲優秀人才加入王品。

超商龍頭7-ELEVEN也說，因應政策變化，配合政府通過基本薪資調漲依法辦理，近年7-ELEVEN也協助門市導入省力化工具，像是增加智能化設備、優化門市工作流程等減少勞務負擔，並透過經營結構持續創新，如持續推出複合店、品牌聯名店、智FUN機、差異化商品等，強化帶動業績成長。