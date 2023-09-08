快訊

遭爆住5千萬豪宅 高虹安今公布男友租約與匯款紀錄

打破勞資默契！為何基本工資調4.05%？原來加進這指標

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部今（8）日拍板，明年基本工資月薪調升27,470元，時薪調升至183元。記者葉信菉／攝影
勞動部今（8）日拍板，明年基本工資月薪調升27,470元，時薪調升至183元。記者葉信菉／攝影

勞動部今（8）日拍板，明年基本工資月薪調升27,470元，時薪調升至183元，調幅4.05%，不僅超過明年軍公教調薪4%，也超乎市場預期。事實上4.05%調幅已經打破了長年來勞資協商基本工資的默契。

「全年CPI年增率足額反映，經濟成長率則勞資共享」是勞資雙方協調基本工資調幅最重要默契。若依主計總處8月18日發布最新今年經濟成長預測值為1.61%，消費者物價指數（CPI）年增率為2.14%，明年調幅應只有約3%。

但今日會議一開始時，勞動部長許銘春定調，今天的審議重點將是在當前經濟情勢下保障弱勢勞工維持基本生活的購買力。據指出，這次審議將行政院物價穩定小組17項民生物資CPI年增率納入考量。

主計總處統計，今年前八月行政院物價穩定小組17項民生物資CPI年增率為5.51%。今日基本工資審議，經濟成長率仍維持勞資共享，即取二分之一；物價部分，主計總處預測全年CPI年增率為2.14%則取三分之二，行政院物價穩定小組17項民生物資CPI年增率則取三分之一。最後得出4.05%調幅。

消費者物價指數 CPI 基本工資 勞動部 經濟成長率 軍公教

延伸閱讀

連八漲！調幅4.05% 明年基本工資月薪2萬7470元時薪183元

張其祿主張調漲基本工資 建立調整標準機制

基本工資漲？藍批蔡三萬元承諾跳票 沒院版最低工資法

侯友宜拋基本工資調升3.3萬 綠黨團：不是嘴巴喊一喊

相關新聞

連八漲還是3萬夢碎！明年基本工資月薪2萬7470元時薪183元

蔡英文總統任內，基本工資連8漲。勞動部今召開基本工資審議會，低迷經濟情勢、高漲物價拉扯下，今年罕見打破歷年審議「默契」，...

基本工資漲？藍批蔡三萬元承諾跳票 沒院版最低工資法

勞動部今召開基本工資審議委員會，國民黨立委賴士葆批評，蔡英文總統上任時承諾最低工資要調漲到三萬元，但現將跳票，且國民黨團...

侯友宜拋基本工資調升3.3萬 綠黨團：不是嘴巴喊一喊

國民黨總統參選人侯友宜今天拋出，若當選總統基本工資調升至3萬3000元。民進黨立院黨團表示，蔡政府執政以來，基本工資連7...

基本工資審議今登場 勞團：月薪調至2.8萬元才能擺脫低薪國恥

一年一度基本工資審議會今早登場。全國產業總工會、北市產總、全國金融業工會聯合總會等勞團會前集結，要求明年基本工資調升至2...

基本工資再漲！台灣人貧窮有感 八張圖表看近年薪水追不上通膨「太殘酷」

「薪」情差，錢愈變愈薄！台灣這幾年來物價、房價持續攀升，讓不少民眾相當有感，而且不只薪水很辛酸，連加薪幅度也很小。今天(8日)登場的一年一度基本工資審議，政府續調升基本工資，且月薪、時薪不脫鉤，基本工資月薪和時薪分別調漲4.05%和4%，然而這樣的調幅比前兩年還低，台灣仍無法脫離國際勞工組織(OECD)的低薪標準。

基本工資調漲幅度超出預期 資方代表：尊重但不背書

基本工資審議會今拍板，明年基本工資調升至27470元、時薪183元，調幅4.05%及4%。勞資政學四方代表今進行為期4....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦