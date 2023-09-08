打破勞資默契！為何基本工資調4.05%？原來加進這指標

勞動部今（8）日拍板，明年基本工資月薪調升27,470元，時薪調升至183元，調幅4.05%，不僅超過明年軍公教調薪4%，也超乎市場預期。事實上4.05%調幅已經打破了長年來勞資協商基本工資的默契。

「全年CPI年增率足額反映，經濟成長率則勞資共享」是勞資雙方協調基本工資調幅最重要默契。若依主計總處8月18日發布最新今年經濟成長預測值為1.61%，消費者物價指數（CPI）年增率為2.14%，明年調幅應只有約3%。

但今日會議一開始時，勞動部長許銘春定調，今天的審議重點將是在當前經濟情勢下保障弱勢勞工維持基本生活的購買力。據指出，這次審議將行政院物價穩定小組17項民生物資CPI年增率納入考量。

主計總處統計，今年前八月行政院物價穩定小組17項民生物資CPI年增率為5.51%。今日基本工資審議，經濟成長率仍維持勞資共享，即取二分之一；物價部分，主計總處預測全年CPI年增率為2.14%則取三分之二，行政院物價穩定小組17項民生物資CPI年增率則取三分之一。最後得出4.05%調幅。