兆豐投信首發全球債券 ETF 組合基金

美國經濟朝向軟著陸的方向明確，現階段趁債券價格便宜且利率高點，進場卡位領債券息收。兆豐投信看好全球債券投資機會，即將發行兆豐全球債券ETF策略收益組合基金，為國內首檔債券ETF組合基金，尋求全球各類型債券ETF的投資機會。

兆豐投信指出，全球債券ETF具有高流動性，市場亦是成長趨勢之一，持續吸引不同的投資大眾進場布局。2022年債券ETF交易的成交金額達6.2兆美元，年增長44%，累計過去五年的年複合成長率達23%。全球債券ETF市場規模，統計2023年第1季，己到達2兆美金大關，且規模仍不斷在快速增長中，預估債券ETF的市場規模將於2030年突破6兆美金。

兆豐投信表示，債券相對股票擁有較低風險的特性，而現在來到十年難得一見的高殖利率，美國投資等級債收益率超越5.5%，相對能享有穩健性及收益率的好時機。過往投資人若是直接投資債券，需承擔單一國家、產業等信用風險以及流動性風險，同時投資金額門檻和交易成本也相對較高，而一般傳統國內債券ETF投資策略單一，則是承擔集中投資風險。此外，債券型基金交易費率較高，其次也有流動性風險的相關疑慮，可透過債券ETF組合基金來做較高殖利率債券的布局。

看準全球債券ETF的投資優勢，兆豐全球債券ETF策略收益組合基金採取多元化的投資策略增加收益，以全球債券ETF為核心主軸、搭配多元資產的衛星配置方式，為投資人在波動的市場中發掘出更具價值之全球債券ETF組合基金投資標的。

兆豐全球債券ETF策略收益組合基金掌握三大優勢，包含1.有效分散投資風險；2.ETF的交易費率低，且進出更方便；3.主動式多元化的投資策略布局，幫助投資人控管風險、增進收益，對投資人而言是以較淺顯易懂的投資策略，布局全球債券ETF市場。