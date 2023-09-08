基本工資審議 勞長定調：民生物資高漲要保障弱勢勞工維持購買力

基本工資審議委員會今上午舉行。勞動部長許銘春致詞時提及，雖然部分製造業受全球經濟影響，但預期下半年景氣將復甦、明年也會更好，因此今天的審議重點將是在當前經濟情勢下保障弱勢勞工維持基本生活的購買力。

許銘春表示，這幾年來，在基本工資審議委員們共同努力下，基本工資審議機制運作順暢，勞資雙方在討論基本工資時，都能相互體諒。她也期待今天的會議，勞資政學各界代表能夠在兼顧勞資雙方權益下，和諧、理性溝通。

由於資方近來發言皆以製造業景氣差，明年經濟成長率也不看好為由，反對明年基本工資調幅過高。但許銘春致詞時特別提及，雖然有一部分製造業受到全球經濟的影響，不過，各研究機構也都預期下半年景氣將有所復甦，明年也會更好。

她強調，今年以來，包括剛公布的8月份CPI，以及最近幾次颱風效應，民生物資仍有相當的漲幅，尤其是外食費用，民眾非常有感。在國內景氣部分，後疫情時代內需產業表現愈來愈好，大家都在喊缺工，也都願意加薪來招募勞工。

最後許銘春定調，今天審議重要課題就是如何在當前的經濟情勢下，來保障弱勢勞工維持基本生活的購買力。