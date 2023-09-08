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遠見ESG共好圈 近70家企業與大學大手牽小手共攀永續之山

文／ 遠見・天下文化 提供

「ESG遠見共好圈」日前舉行成立大會暨分享會，現場超過200位企業、大學、政府部門領袖與會，匯集而成的永續新能量，即將為台灣ESG發展翻開新頁。此次《遠見》發起「ESG遠見共好圈」今正式成立，將是全台第一個ESG和USR永續整合平台。這次在台北三創生活園區舉辦的成立大會，邀集全台近70家企業、大學會員，以及產官學研各界領袖，現場超過200 位ESG先行者與會場面盛大。下午的分享會，邀請共好圈近70位企業與大學會員，共同探討環境、社會與公司治理三大面向的典範案例。

遠見天下文化事業群創辦人高希均2005年開創CSR企業社會責任獎至今，明年將邁入第20屆里程碑。 圖／遠見・天下文化提供
遠見天下文化事業群創辦人高希均2005年開創CSR企業社會責任獎至今，明年將邁入第20屆里程碑。 圖／遠見・天下文化提供

「台灣第一個ESG與USR永續整合平台，加入ESG遠見共好圈」

高希均：持續推動進步觀念
遠見・天下文化事業群創辦人高希均開幕致詞表示，1980年代成立天下文化與《遠見雜誌》時，初衷是希望可以推動社會進步觀念。將近40年來，發揮知識份子的社會責任，從不間斷傳播新知，使社會更美好。 19年前，極端氣候尚未發生時，《遠見》就創全台媒體之先，辦理「第一屆遠見CSR企業社會責任獎」。高希均猶記，當時怕讀者不懂，還和遠見編輯部一同編書介紹相關概念。高希均強調，透過ESG遠見共好圈成立，可以讓好公司變成更永續的公司，讓好大學變成更永續的大學，持續盈利、成長、創新，培養更多具備進步觀念的人才。

蕭翠玲：ESG遠見共好圈和金管會英雄所見略同
緊接著由金管會副主委蕭翠玲致詞。她表示，金管會在2017年推出綠色金融1.0，鼓勵金融機構投資綠能產業，2020年則是綠色金融2.0，持續推動各級綠色及永續企業。

到了2022年，綠色金融3.0則整合金融資源、支持淨零排碳轉型。她表示，ESG遠見共好圈的成立，號召企業與大學共同關注永續、環境、社會責任，跟近年來金管會的政策推動，可說是不謀而合。

許士軍：ESG帶動「再全球化」
連續19屆，從2005年首屆遠見CSR企業社會責任獎，到今年遠見ESG企業永續獎、USR大學社會責任獎，每一屆均擔任評審的逢甲大學人言講座教授許士軍指出，去年年底，台積電創辦人張忠謀說「全球化」已死，但從ESG角度，則有不同觀點。

許士軍強調，過去建立在資本主義、美國獨強的全球化已經完成使命，無法繼續支持世界產業與人類文明演進。未來需要跨產業的每一份子協助，擴大對環境、生態的關懷，打造生態永續、社會和諧、生活美滿的「再全球化」。

毛治國：ESG房間裡有「看不見的大象」
前行政院長、東吳大學法商講座教授毛治國表示，ESG風潮已在台灣遍地開花，可以看得到企業配置資源的改變。過去談CSR時，企業多半是行銷部主責，並將其當成「化妝品」，但如今ESG層級提升至董事會，是很好的開始。不過，毛治國話鋒一轉指出，台灣推動ESG，房間裡頭有隻「看不見的大象」，就是混沌的能源政策。

他觀察，目前政府強力推動綠電，卻反而造成生態衝擊；燃煤發電比例過高，反而會造成空氣污染。歐盟今年10月CBAM碳關稅機制上路，明訂進口產品碳含量規範後，恐對台灣產品出口帶來衝擊，希望ESG遠見共好圈能思考出適當的解決之道。

《遠見雜誌》社長楊瑪利分享ESG調查報告及趨勢解析。 圖／遠見・天下文化提供
《遠見雜誌》社長楊瑪利分享ESG調查報告及趨勢解析。 圖／遠見・天下文化提供

楊瑪利：ESG遠見共好圈讓企業、大學更有遠見
最後由《遠見雜誌》社長楊瑪利分享ESG最新趨勢、預告全年活動。她列舉ESG遠見共好圈五大亮點，分別是：第一個整合ESG／USR資源的學習平台、理論基礎加上經典案例實作分享、媒合個類型規模企業與典範大學、聚焦國內外大師以掌握ESG趨勢、遠見・天下文化與《哈佛商業評論》三大知識庫整合學習。

ESG遠見共好圈大會成立，近70家企業學校共攀永續之山，活動合影。 圖／遠見・天下文化提供
ESG遠見共好圈大會成立，近70家企業學校共攀永續之山，活動合影。 圖／遠見・天下文化提供

ESG遠見共好圈自今日舉辦成立大會暨分享會開始，未來一年，也將陸續舉辦線上知識分享會、花蓮在地創生基地參訪、碳權工作坊、典範案例分享會、典範企業參訪、發行永續特刊，也預計在2024年8月舉辦會員大會暨國際大師論壇。

楊瑪利進一步分析《遠見》調查報告，指出有65％企業擔心ESG績效很難量化，也有超過五成企業、大學期待相互學習與對外溝通，更有近八成企業、大學最想吸收新知、借鏡案例。她期待透過ESG遠見共好圈的每一次交流激盪火花，讓更多有遠見的好點子走進企業、大學的永續策略中。

ESG遠見共好圈：https://event.gvm.com.tw/GVESGA/

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