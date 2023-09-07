半導體、金融人才急缺 教育部開設新型專班招境外生

教育部今（7）日指出，將聚焦在STEM(科學、技術、工程、數學)、金融及半導體相關領域為優先招生目標開設新型專班，提供產學將助金及生活津貼等，盼能補足相關產業的人才缺口。

行政院今日通過「促進國際生來台及留台實施計畫」，預計五年將投入52億元，將在大學與技專校院開設的新型專班，可以開辦學士雙聯專班、2年制學士專班、2年制學士後專班及2年制碩、博士班，並以STEM(科學、技術、工程、數學)、金融及半導體相關領域為優先，大學將與企業共同赴海外基地甄選當地優秀學生，並由學校與企業共同規劃客製化課程設計；新型專班學生將獲國發基金提供最多2年之「產學獎助金」與企業提供「生活/實習津貼」，並需於畢業後至少留台工作2年，滿足企業的人才需求。

教育部次長劉孟奇說明，為何是以STEM跟金融、半導體相關領域為主，主要是因為確實有接收到這方面的產業反應人才需求比較強烈，且目前都是強調人才的交流與循環，特別是我國很多是集中在STEM或是製造業比較容易出現雙邊兩國同時都有設廠的企業，這些企業願在來支持這次計畫的話力道也會比較大。

另外，劉孟奇也說，還有一個很大的重點就是，這次是由國發基金提供獎學金，國發基金所設置的目的是必須跟這些領域作為優先考量，因此才會以這幾項領域為優先。

至於未來可增加多少人才留台，教育部技職教育司長楊玉惠表示，針對人數產業缺工的人數當然不可能全部由境外生補足，據統計目前每年約有一萬多名境外生來台就讀，以往在境外生留台工作上，不管是評點制還是其他辦法都並未做出鬆綁，因此這些境外生留台的比例都只有四至五成，因此希望透過鬆綁留台工作制度，同時也加強進來台灣就學的人數，雙軌並行的狀況下希望能讓境外生留台就業的比例可以提高至七成。

楊玉惠說，因此從2021至2030年累計可招收累計的境外生可達到32萬人，如果是七成比例來看留用人數累計超過21萬人，希望透過獎助學金跟企業的助學金讓這些境外生願意來台就學，接下來也會跨部會討論，未來這些境外生在就業輔導及這些企業在晉用人才上可以更順暢。目前目標就是希望能把人才留台達到七成，但當然透過政策的配合與鬆綁後，期望未來可以提高境外生留台工作的比例，甚至可以超過七成，達到八、九成都會是目標。