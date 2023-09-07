綠營權貴伸手台鹽 立委：王美花應揣共

綠營權貴已伸手國家企業，台鹽綠能最近引進民股，大股東卻驚見「蔡清旭」的大名！民眾黨立委陳琬惠7日召開記者會表示，承暘光電負責人蔡清旭與英系關係密切，更是台南88槍擊案關鍵人，呼籲經濟部應嚴格管理公股，經濟部長王美花也應出面講清楚台鹽綠能的狀況。

台鹽澄清難服眾

陳琬惠於今年3月即揭露經濟部旗下台鹽綠能的前董事長陳啟昱涉嫌利益輸送。對此，台鹽公司6日表示，因已涉及對外部廠商及資金流向的調查，須有具偵查權限的機關介入始得公布真相，該公司已於今年3月27日主動將相關資料移送法務部調查局查察，台鹽公司會全力配合調查。

陳琬惠指出，黑金腐敗的台鹽綠能，絕對不是把資料移送給檢調就算了，經濟部更不要以為可以躲在「偵查不公開」的保護傘背後，就可以含混過關。

綠營權貴入股台鹽

她指證歷歷的說，國營企業台鹽，其投資設立子公司「台鹽綠能」，但卻引入「承暘光電」的民股，而承暘光電的負責人就是蔡清旭。至於蔡清旭其人與民進黨金主前中執委郭再欽生意上往來密切，與綠營權貴關係匪淺。

陳琬惠批評，原本台鹽綠能台南學甲中洲段的漁電共生案場也是要交給蔡清旭的宸峰工程，在她揭露之後，台鹽綠能竟然偷偷摸摸地將簽約的主體改成福州有限公司。陳琬惠也質疑，該企業根本不是從事綠能，為何可以承做漁電共生案場的設計業務？

她進一步指出，陳啟昱於2021年2月辭職台鹽綠能董事長職位後，由現任內政部次長吳容輝接任台鹽綠能董事長至今年一月後，卻任用同樣與英系關係密切的吳博鑫擔任總經理，吳博鑫更是「小英之友」古盛輝負責的力暘能源EPC下包商，顯見綠營權貴已經將手伸進國家推動綠能的公司當中。

【更多精采內容，詳見 】