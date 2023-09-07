民生物價漲幅6% 基本工資應2萬8

「基本工資應該漲到2.8萬，才能使弱勢民眾撐過物價通膨帶來的生活開銷成長！」時代力量立委邱顯智7日召開記者會指出，我國重要民生物資漲5.7%，加上OECD以薪資中位數3分之2作為低薪指標，呼籲基本工資審議委員會將基本工資漲到2.8萬，6%的漲幅才能讓民眾面對通膨。

各界都關注漲幅

邱顯智表示，政府8日將召開基本工資審議委員會，他肯定蔡政府上任以來連續7年調整基本工資，但蔡總統2017年也做過政治承諾，要在任內將基本工資調漲到每月3萬元，如今將是蔡政府最後一次調漲基本工資，外界都在看這次的漲幅多少。

邱顯智指出，行政院匡列的17項重要民生物資CPI已經年增5.7%，而領基本工資的民眾大多數的生活開銷都花在食物與購買民生用品，若不調漲基本工資，對於弱勢勞工，如零工者、剛畢業大學生等人，將很難因應通膨帶來的生活壓力。

餐飲業要加薪

「住宿餐飲業會缺工，就是因為薪水太低！」邱顯智直言，疫情後觀光業逐漸復甦，卻因為業者開出薪水太低，因此持續面對缺工困境。據調查，觀光業者開出的職缺中有75%不到3萬元，領時薪的工作者連續兩個月薪水減少，只能領不到2萬元，還有4分之1大學畢業生只領基本工資，這都顯示政府應該「有感調漲」。

因此，他建議，綜合重要民生物資漲5.7%，還有我國薪資中位數3分之2的數據，基本工資應該漲6%到2.8萬元、時薪187元。邱顯智也提醒蔡政府，現在基本工資調漲的依據是勞動部的《審議辦法》，並沒有明確的標準，而《最低工資法》目前還躺在行政院，呼籲政府儘速制定《最低工資法》，讓調薪水有法源依據，反應民眾心聲。

對此，勞動部回應說，8日將召開基本工資審議委員會，因此不便先做回應，但勞動部會虛心接受建議，基本工資調幅將由基本工資審議委員會審議決定，相關意見勞動部會納入討論。

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