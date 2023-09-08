基本工資再漲！台灣人貧窮有感 八張圖表看近年薪水追不上通膨「太殘酷」

「薪」情差，錢愈變愈薄！台灣這幾年來物價、房價持續攀升，讓不少民眾相當有感，而且不只薪水很辛酸，連加薪幅度也很小。今天(8日)登場的一年一度基本工資審議，政府續調升基本工資，且月薪、時薪不脫鉤，基本工資月薪和時薪分別調漲4.05%和4%，然而這樣的調幅比前兩年還低，台灣仍無法脫離國際勞工組織(OECD)的低薪標準。

蔡英文總統在2017年曾公開說出她的夢想數字「最低薪資應該要拉高到3萬元」，即便這次續調升，勞團仍認為這樣的薪水對基層低薪勞工不夠，因為根本負擔不了外食費、醫療照護、交通費或學雜費等生活必需。

首先來看今年的基本工資月薪是26,400元，時薪為176元。這次決議明年基本工資調升4.05%，基本工資月薪增加了1,070元，來到27,470元；時薪則調幅4%、調升7元，來到183元。

再者，從數據圖表來看基本工資這些年來的漲幅，除了2016年未調月薪外，(註：蔡總統為2016年5月20日就職)，2017年至2023年已經連七漲，加上2024年再調漲就是連八漲，過去連七漲期間，最大漲幅有高達5.21%，另也有二次為5%，最低則是2021年疫情爆發年為0.84%。

就時薪來看，從2016年的126元至2023年的176元已經連八調升，2024年再調就是連九調漲。2019年漲幅最高為7.14%（註：2020大選，蔡總統欲拚連任前一年），其他年也有平均約5%不等的漲幅。

乍看之下，這樣的調整會讓人以為真的有感，實際上跟各國比較是差一大截，究竟為何底層民眾幸福感仍低落？聯合新聞網整理幾大面向讓你看清真相。

一、高通膨又回來了！8月 CPI 年增率2.52% 衝破警戒線

主計總處日前公布消費者物價指數（CPI）年增率，8月通膨率擴至2.52%，結束連續二個月低於2%，為今年2月以來新高。1~8月平均，較上年同期漲2.29%。

全產總理事長江健興今天說，今年前8月與去年同期相比，必吃的雞蛋與沙拉油漲幅約13%與10%，豬肉漲約9%、麵包漲超過6%，請看護照顧長輩漲了近6%。他指出，萬物皆漲唯獨工資沒漲，2012的薪水可以買1092杯珍珠奶茶，但到了2022年，一樣的薪資只能買853杯珍奶。

二、年薪中位數50.6萬 台灣近七成勞工領不到

從主計總處截至目前為止公布的資料來看，2021年薪資中位數統計為50.6萬元，勞工平均年薪為67萬元，全台有超過68％的人領不到平均薪資，創歷史新高，人民普遍活得辛苦。

此外，若依照依國際勞工組織(OECD)的薪資水準指標，薪資低於中位數2/3就屬於低薪族群，回推每月總薪資中位數的2/3為2萬8111元，因此這次的基本工資調幅之後，全台還是有200萬以上勞工薪資為國際組織認定的低薪標準。

三、買房難，不只高房價，租屋壓力也破表

近年國內房價持續高漲，讓買房變得越來越辛苦，大多數民眾只能望房興嘆。內政部日前公布至房價所得比（購屋痛苦指數）為9.72倍，等於平均要不吃不喝9.72年、近十年才能買房。雖然政府祭出選擇性信用管制、平均地權條例、囤房稅2.0及租屋補貼等政策，但實際上成效如何仍有待商榷。