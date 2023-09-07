2.52% 8月CPI衝破警戒線

行政院主計總處昨（6）日公布8月消費者物價指數（CPI）年增率為2.52%，重新站上2%通膨警戒線，通膨率更創七個月以來新高。1-8月平均較上年同期漲2.29%。剔除蔬菜、水果、能源，8月核心CPI上漲2.56%，通膨升溫再度成經濟隱憂。

市場關注通膨升溫是否影響9月央行的升息決策。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘指出，颱風和油價都是短期因素；台經院院長、央行理事張建一則表示，會就國內物價情勢和美國貨幣政策進行通膨盤考量。

張建一指出，8月物價確實受到颱風接連來襲和豪雨的影響，應是短期現象。且8月核心CPI為2.56％，較7月雖有回落，仍大於2%，顯示短期物價壓力仍高。

8月通膨率再次飆破2%警戒線，主計總處資料顯示，包括蔬菜、肉類、外食費、油料費、房租、個人隨身用品、個人照顧服務費及醫療費用價格全面上漲，水果價格較上年低，抵銷部分漲幅，扣除蔬菜水果後上漲2.60%，若再剔除能源後的核心CPI上漲2.56%。主計總處預期，因去年9月也有颱風，今年9月CPI年增率應會跟8月差不多，核心CPI有機會繼續縮小。

曹志弘表示，8月通膨率再度回升，主因颱風帶來豪雨影響蔬菜價格上漲13.33%，又加上暑假旅遊旺季，休閒娛樂消費需求增加，娛樂服務費上漲9.11%所致。預期天候偶發效應將逐月遞減，娛樂服務費也可望因去年第4季疫後解封，基期較高因素而回落。

曹志弘指出，蔬菜價格上漲加上國際油價回升，推升8月CPI漲幅擴大，但排除蔬菜及油料費，8月CPI漲幅約1.87%，與7月相當，評估8月CPI年增率回升屬於短期因素，物價上漲壓力並未擴大。17項民生物資年增4.2%，漲幅為17個月新低，雞蛋漲幅0.28%、創三年多來新低。

曹志弘也提到，因蔬菜、肉類、外食費及油料費漲幅高，民眾物價壓力感受仍明顯。綜合當前物價情勢，曹志弘表示，颱風影響的物價項目如蔬菜、水果，正好是民眾購買頻率較高的品項，例如高麗菜價格漲得驚人，民眾對物價上漲還是很有感，他表示，「物價上漲壓力沒有上升，這是短期現象 」。

曹志弘說，全球主要央行持續進行貨幣緊縮政策，抑制消費、投資需求，國際原物料價格走跌，台灣進口物價指數已經連六個月下跌，生產者物價指數連五月回落，有助於紓緩CPI商品類的漲勢，輸入性通膨壓力持續減輕，近期油價上漲，主要是受到OPEC+減產影響，待供需回穩，油價自然下跌。