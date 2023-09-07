颱風來、油價漲 8月CPI年增率2.52%

行政院主計總處昨天公布八月物價調查結果指出，休閒娛樂需求推升娛樂服務價格，加上颱風來襲和國際原油價格上漲影響，八月消費者物價指數（CPI）年增率百分之二點五二，終結連續兩個月低於百分之二，來到七個月以來新高。前八個月平均增幅，較去年同期上漲百分之二點二九。

八月通膨率再次飆破百分之二警戒線，主計總處資料顯示，蔬菜、肉類、外食費、油料費、房租、個人隨身用品、個人照顧服務費及醫療費用價格皆上漲，但水果價格較去年低，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲百分之二點六○，再剔除能源後的總指數（核心CPI）上漲百分之二點五六。

CPI走勢與中央銀行利率決策連動，央行將於廿一日舉行第三季理監事會。針對八月CPI增幅高於預期，中央銀行官員分析，主要是豪大雨使蔬菜漲幅較高，加上國際油價也走揚，致通膨率升溫。至於物價漲幅擴大，是否會影響央行貨幣政策決策，官員表示，央行更關注核心CPI數字變化。

央行官員說，儘管國內通膨率仍高於百分之二警戒線，但以趨勢而言，國內的通膨率持續往下走。包括聯準會在內的各國央行，都會參酌物價、就業與經濟成長等各項指標，為貨幣政策定調。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，八月通膨率再度回升，主因蔬菜受接連颱風帶來豪雨影響，漲百分之十三點三三，加上暑假旅遊旺季，休閒娛樂消費需求增加，娛樂服務費上漲百分之九點一一所致。但預期天候偶發效應將逐月遞減，娛樂服務費也可望因去年第四季疫後解封，在基期較高因素下而回落。

曹志弘指出，颱風帶來豪雨導致蔬菜上漲，加上國際油價回升，推升八月CPI漲幅擴大；若排除蔬菜及油料費，八月CPI漲幅約百分之一點八七，與七月相當，八月CPI年增率回升屬於短期因素，物價上漲壓力並未擴大。