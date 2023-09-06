伊頓 SEMICON 展大秀新世代 AI 智慧電力 助攻半導體產業淨零減碳

歐洲議會及歐盟執委會正式通過「碳邊境調整機制」(CBAM)，今年10月1日起試行，2026年1月1日正式實施付費制；美國的碳稅則預計在2024年開始徵收。因應全球趨勢，台灣由證交所與國發基金共同出資成立的「台灣碳權交易所」也於8月初上路。伊頓電氣（Eaton）於SEMICON Taiwan 2023展出全系列電力管理解決方案，協助企業與高科技廠房維護電力品質、精準掌握相關數據、制定能源政策，使電力效益達到最佳化。

面對全球減碳、零碳趨勢，伊頓電氣東亞區副總裁兼總經理嚴慶和表示，隨著全球淨零碳排能源體系的建立，電氣技術將在未來扮演關鍵角色。他指出，電氣化、再生能源、數位化和電網韌性將是此領域的四大重要趨勢。伊頓作為電氣產業百年創新公司，多年來持續專注本業、擴大自身價值，如今人類對動力的需求不斷成長，伊頓電氣的企業使命也隨之進化，未來將致力成為智慧動力管理公司。

伊頓電氣台灣與菲律賓總經理宮鴻華也表示，伊頓對長期關注零碳永續議題，近年來積極併購在關鍵用電、配電以及軟體領域有卓越技術的企業，以更全面的解決方案與專業諮詢服務，協助企業推動能源轉型。對於近年全球能源趨勢，他指出，企業尤其是製造業對電力的倚賴愈來愈深，過去兩年台灣經歷幾次大停電，已讓半導體與各類型傳統製造業者意識到供電品質的重要性，伊頓提供先進完整的解決方案與服務，協助客戶克服此困境。

宮鴻華以不斷電系統（UPS）為例，伊頓的UPS除了被台灣大型半導體製造、電子大廠與大型重工業者採用，在全球各地的資料中心也扮演維持電力穩定的關鍵角色。伊頓的UPS系統在節能、穩定性和儲能功能方面表現優異。在半導體製造業，其節能UPS系統可確保設備持續運行、有效降低能源成本，每年省下數百萬元電費，SEMICON Taiwan 2023中，伊頓就將展出高效的完整解決方案。

為滿足半導體與高科技廠房的智慧配電與穩供電需求，伊頓推出新一代三相高頻不斷電系統93PR-T，此產品功率範圍從15 kVA至80 kVA，雙轉換模式效率為96%，ESS模式效率更高達99%，具備高充電功率，可與鋰電池應用搭配使用，直立式小體積設計，可協助業者彈性應用空間。

AI運算成為半導體製造領域最重視的技術之一，伊頓推出多項高密度配電匯流排Busway，可協助半導體業者建構高密度機櫃資料中心。XAP-TRACK PRO系列擁有體積小、高度靈活、安裝彈性等特點，可因應不同資料中心現場要求。