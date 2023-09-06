陳建仁：加強跨域合作網絡 徹底防制人口販運

行政院長陳建仁今（6）日出席「2023年防制人口販運國際工作坊」開幕式時表示，疫後新興犯罪猖獗，行政院已整合政府與各界資源推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」、「漁業與人權行動計畫1.5版」等，落實執行面、規範面及預防面的各項措施，建構堅韌打擊犯罪系統。

陳建仁表示，他擔任副總統期間曾多次出席內政部所舉辦的「防制人口販運國際工作坊」，今 (2023) 年很榮幸以閣揆身分受邀出席。他說，此國際工作坊已連續舉辦15年，每年皆有來自世界各國的學者專家、駐臺使節、公部門及民間團體踴躍參與，積極分享人口販運防制策略及經驗，讓該國際工作坊成為亞太地區重要的交流平台，他要特別感謝內政部與所有國內外貴賓的熱情響應。

陳建仁指出，在新冠肺炎疫情期間，全球性的人口移動雖大幅減少，但犯罪集團並沒有放棄貪婪的意念，如同病毒一樣，不斷地創造新的犯罪手法，衍生新興犯罪類型，例如運用話術詐騙民眾前往海外，並且迫使他們從事電信詐騙的人口販運行為，利用網路數位科技竊取個人資料，進一步綁架或軟禁民眾，以獲得人頭帳戶做為洗錢的工具等，因此政府對於人口販運問題高度重視。

陳建仁表示，在後疫情時代，面對這些新興的犯罪樣態，行政院已成立打擊詐欺辦公室及數位發展部，整合政府及民間各界資源，目前也正在籌備個人資料保護的專責機關；此外，政府也推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」、「漁業與人權行動計畫1.5版」等，投入人力及預算，持續升級台灣各部會的軟體結構及硬體設施，落實執行面、規範面及預防面的各項措施，建構堅韌的打擊犯罪體系，共同對抗各種型態的犯罪病毒。

陳建仁強調，水能載舟，亦能覆舟，後疫情時代的數位網路犯罪，猶如洪水一般，在各國氾濫成災，但數位網路的運用，已深入各國人民的日常生活，並且深刻影響經濟活動，因此不能、也不宜採取防堵的心態，應採取兼顧人權與經濟發展的治理模式，並積極辨識、引導，讓數位網路繼續朝著正確的發展方向前進。

陳建仁指出，內政部林右昌部長上任不久後，即於今年4月親自率領同仁拜會Meta公司，積極溝通協調，從源頭控管打擊詐欺犯罪，加強遏止海外求職詐騙的人口販運，除顧及企業經濟運作外，也使公私部門共同協力保障人權，不啻樹立很好的典範。

陳建仁進一步表示，近年因疫情、戰爭及極端氣候等因素影響，促使人口販運犯罪更加猖獗，根據美國國務院推估，現在世界各地已有2千7百多萬人正被剝奪生命的自主權和行動自由，深受人口販運的毒害。雖然被害人可能會因為加害人的暴力、恐嚇及威脅，而不得不屈從於性剝削或強迫勞動，但加害人的不法手段只能壓制一時，最終加害人都將會受到司法制裁，被害人也會獲得政府的救援及保護。目前已有相當多的實務案例可以驗證，例如台灣去 (2022) 年在處理柬埔寨跨國人口販運案件，即嚴懲犯罪集團、保護受害國人。

陳建仁強調，為持續支持被害人、懲罰加害人，正如美國國務卿布林肯（Antony John Blinken）在今年美國國務院「人口販運問題報告」發布會上所說，現在正是需要各國、各界團結起來，建立並加強合作網絡之際，唯有透過跨國、跨領域、跨公私部門的緊密合作，才有可能徹底防制人口販運。

陳建仁表示，今日工作坊集結國內外各界實務工作者的菁英，提供大家分享人口販運資訊、互相學習的好機會，希望透過2天研討會的交流，創造更多跨域合作的可能性。院長說，在打擊人口販運的道路上雖然面臨重重挑戰，但相信與在座的各位夥伴們，以及國際社會的朋友們齊心協力，必能克服萬難，讓世界更加美好，也祝福本次大會順利圓滿成功，大家都能滿載而歸，讓人口販運防制能夠更上層樓，有效保障人民的權利。