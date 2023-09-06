摘口罩經濟發威！化粧品零售家數創新高 西門町開10間

口罩規定鬆綁讓原受疫情重創的化妝品零售家數創新高，據財政部資料，今年6月，全台化粧品零售家數共6,825家，較2020年同期成長3.6%，營收也大幅成長，今年上半年銷售額共83.08億元，較2020年同期增加10.3%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，疫情警戒期間須戴口罩，許多公司企業居家上班，降低化粧產品需求影響產業營收，隨著疫情解封，可以面目示人讓國人重視保養彩妝，加上複合式經營漸成主流，因此化妝品零售轉為正成長。

根據經濟部統計資料，由於防疫期間化粧品需求大減，根據經濟部統計資料，化粧品零售業的營業額年增率在2020年及2021年連續2年負成長，直到去年年增率轉正為3.3%。

若將藥粧零售業的銷售營業額年增率區分為實體門市及網路銷售，實體店面於2020年及2021年連續負成長，2022年年增率為8.5%，對比網路銷售年增率急速下滑，顯示出消費者雖然維持網路購物習慣，不過到實體門市消費的比例大幅增加，有助於店家及品牌開設實體店面的意願，觀察西門商圈就有約10家藥粧店。

郎美囡分析，防疫警戒期間由於國人外出採購逛街人潮大減，深怕感染不敢輕易拿下口罩，因此講求實際體驗的美妝門市深受影響，店面提袋率大幅下滑，各商家、品牌倚靠網路銷售，實體店面相當蕭條，待疫情解封後，激起報復性消費，上街人潮大增，體驗型的產品銷售谷底反彈，實體店面銷售成長，促進商圈活絡。

值得一提的是，疫情期間無法出國旅遊，日系藥粧雜貨品牌反而趁勢進駐台灣，在西門町開設首店，消息曝光不但提高店家知名度，由於這類店家除美粧藥品，也販售生活雜貨，因此可培養出固定常客。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，店面市場因疫情深受重創，許多店家不堪成本負荷紛紛關店，造成諸多商圈店面空置率達到歷史新高，不過防疫期間不僅累積消費量能，更出現不少複合式經營模式，其中藥粧零售更是箇中佼佼，一旦解封，量能釋出便可創造營業佳績，目前各商圈店家回歸態勢顯著，店租水平逐步回穩狀態，預估明年店面市場將進入新局。