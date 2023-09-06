快訊

超噁！內湖「八方雲集」外送鍋貼有蛆 衛生局：最高可罰2億

傳性侵戲太逼真 許瑋甯被爆「有陰影」拒同台吳慷仁

美企財測兩年來首次上調 尖牙股明年 EPS 預估逐季墊高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
FANG+指數近年EPS及明年預估值(資料來源: Bloomberg, 20230830，統一投信整理)
FANG+指數近年EPS及明年預估值(資料來源: Bloomberg, 20230830，統一投信整理)

美國經濟優於預期，華爾街對經濟前景轉向樂觀，兩年來首度上修美國企業季度獲利預測。今年來 AI 熱潮使科技股帶動美股強勢上漲，近期因基本面狀況不同，科技股表現開始出現分化。而科技巨頭不僅是 AI 趨勢最大受惠者，明(2024)年EPS預期也將逐季上升，使成分股精選十大科技巨頭的FANG+指數，有望延續上半年的成長動能。

按照歷史經驗，隨著時間逼近，情況越加明朗，市場對於美股企業獲利預測通常都會趨向下調。但FactSet最新發布的報告顯示，分析師過去2個月卻逆勢調高獲利預測，為兩年來首見。在先前的財報公布季中，標普500成分股在法說會上提到衰退的企業家數，也已經連續四個季度下滑。報告指出，今年第3季EPS估值上調幅度最大的三個產業，分別為非必須消費、通訊服務及資訊科技，分別上修6.4%、5.3%及3.8%。

統一FANG+ ETF（00757）基金經理人林良一表示，科技巨頭在主要科技尖端領域居壟斷地位，核心業務堅韌帶動企業EPS高速成長。AI 熱潮更使科技巨頭如虎添翼，根據彭博數據，科技巨頭EPS將從第2季的1.65美元逐季上升至明年第4季的2.24美元，達到近年來高點，成長幅度高達35.76%。EPS快速上升成為科技巨頭未來表現的最佳底氣，隨著市場焦點逐漸轉向檢視企業明年獲利，保持高速成長趨勢的基本面，有望帶動科技巨頭股價延續先前的成長動能。

林良一指出，美國通膨降溫趨勢確立，使聯準會升息進入尾聲階段，科技股的評價修正結束，加上景氣漸趨明朗，投資人可以順勢加碼高速成長的科技龍頭股。FANG+指數成分股涵蓋多項領域，包括 AI、電動車、雲端、串流影音及金融科技等，多主題優勢能掌握科技股各產業輪動的成長機會。

EPS 科技股

延伸閱讀

尖牙股明年 EPS 預估逐季墊高 FANG+ 指數有望延續上半年成長動能

台燿、瑞鼎 認購耀眼

全民權證／聯茂 押價內外15%

生策會示警：上半年生醫上市櫃公司獲利 較去年衰退四成

相關新聞

文化部挺出版業 帶頭定價…誠品、博客來、富邦媒利多

史上頭一遭，文化部帶頭救出版業，文化部長史哲昨（5）日宣布，即日起要求公共圖書館採購書籍，需保障出版社實際獲得七折以上價...

美企財測兩年來首次上調 尖牙股明年 EPS 預估逐季墊高

美國經濟優於預期，華爾街對經濟前景轉向樂觀，兩年來首度上修美國企業季度獲利預測。今年來 AI 熱潮使科技股帶動美股強勢上...

摘口罩經濟發威！這行業家數創高、西門町開10家

口罩鬆綁讓原受疫情重創的化妝品零售家數創新高，依據財政部資料，全台突破6800家，營收也大幅成長，經濟部統計去年藥粧零售...

美企財測兩年來首次上調 尖牙股明年 EPS 預估逐季墊高

美國經濟優於預期，華爾街對經濟前景轉向樂觀，兩年來首度上修美國企業季度獲利預測。今年來AI熱潮使科技股帶動美股強勢上漲，...

丁學文專欄／ECFA前景未明、全球化不再 台灣產業該怎麼辦？

8月17日，中國大陸商務部以4月份啟動的貿易壁壘調查結果初步認定台灣違反世貿組織（WTO）規定，決定針對ECFA（兩岸經濟合作架構協議）清單中的聚碳酸酯課徵臨時反傾銷稅，外界普遍認為這是ECFA中止的前奏。 面對全球區域整合逐漸到位，台灣與中國大陸關係卻漸行漸遠，加上台灣出口的連11個月負成長，台灣在產業發展方面開始面臨嚴峻的考驗，我們是不是應該有一些戰略來因應與準備？

文化部挺出版業 業者：好事一樁

文化部定錨圖書採購價，業者均表正面看待。文化部今年對公共圖書館的採購圖書進行保證價格，對此，誠品昨（5）日表示，尊重政策...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦