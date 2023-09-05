經濟部與業者研發可攜式醫材 攜手彰基醫院推動長者健檢

經濟部今(5)日與工研院、彰化基督教醫院，共同舉辦「社區行動健檢服務」啟動儀式，並發表運用科技專案與仁寶電腦（2324）、明達醫學（6527）、元太科技（8069）等業者，合作開發的10項可攜式醫材設備，及整合各項檢查數據與提供遠距跨專科會診的智慧醫療資訊平臺。

經濟部技術處長邱求慧表示，這項計畫將先以彰化縣醫療資源不足的大城、芳苑、埔鹽三鄉鎮為場域，啟動智慧行動健檢服務，協助長者早期篩檢出疑似糖尿病、心血管疾病、肺癌和口腔癌的症狀。

邱求慧強調，這項服務可以整合不同時間、不同場域的檢測數據，提供遠距跨專科會診行動健檢服務，預計可提供超過5,000人次服務。

經濟部此次與彰化基督教醫院合作，導入工研院及金屬中心兩個法人單位研發能量，並攜手5家業者開發10項可攜式醫檢器材。

包括仁寶電腦的「掌上型超音波」、杏澤科技「牙菌斑診斷儀」、明達醫學「眼底鏡/眼壓機」、元太科技「電子識別證」，以及創心醫電「心電圖儀」等。

工研院院長劉文雄說，社區行動健檢有三大特色，包括首創電子識別，透過智慧動態排程、即時通知，協助引導受檢者完成所有檢測，無須逐站苦苦等候，健檢時間從原先需花費超過1小時，到現在只要30分鐘就可完成。

其次是健檢安排在民眾日常出入場所，透過智慧醫療資訊平臺，檢測數據圖文化呈現，受檢者在醫師總評時，可一目瞭然自身健康狀況，讓成人健檢服務達到有效醫病溝通。

第三則是影像醫材設備通常體積大、重量重，不便搬運移動，智慧醫療資訊平臺整合多項輕量化醫材，可以提供多元遠距醫療照護。

彰基醫學中心總院長陳穆寬說，過去偏鄉離島義診經驗，發現社區健檢項目繁多，採紙本表單作業，確實耗費不少人力。此次與工研院合作以電子識別證，大幅縮減醫護人員引導時間，並加速異常追蹤，成為關懷醫療資源不足地區的助力。