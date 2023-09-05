快訊

狗未繫繩竄出害摔車...擁6證照孝女枉死 法官判決流露不捨

籃球／亞洲U16男籃無緣參賽 籃協抗議東亞籃協獨斷決定

第13號颱風「鴛鴦」晚間生成 最新路徑走勢圖曝光

經濟部與業者研發可攜式醫材 攜手彰基醫院推動長者健檢

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導
經濟部技術處長邱求慧(左三)與彰基醫學中心總院長陳穆寬(右三)啓動社區行動健檢服務。記者宋健生/攝影
經濟部技術處長邱求慧(左三)與彰基醫學中心總院長陳穆寬(右三)啓動社區行動健檢服務。記者宋健生/攝影

經濟部今(5)日與工研院、彰化基督教醫院，共同舉辦「社區行動健檢服務」啟動儀式，並發表運用科技專案與仁寶電腦（2324）、明達醫學（6527）、元太科技（8069）等業者，合作開發的10項可攜式醫材設備，及整合各項檢查數據與提供遠距跨專科會診的智慧醫療資訊平臺。

經濟部技術處長邱求慧表示，這項計畫將先以彰化縣醫療資源不足的大城、芳苑、埔鹽三鄉鎮為場域，啟動智慧行動健檢服務，協助長者早期篩檢出疑似糖尿病、心血管疾病、肺癌和口腔癌的症狀。

邱求慧強調，這項服務可以整合不同時間、不同場域的檢測數據，提供遠距跨專科會診行動健檢服務，預計可提供超過5,000人次服務。

經濟部此次與彰化基督教醫院合作，導入工研院及金屬中心兩個法人單位研發能量，並攜手5家業者開發10項可攜式醫檢器材。

包括仁寶電腦的「掌上型超音波」、杏澤科技「牙菌斑診斷儀」、明達醫學「眼底鏡/眼壓機」、元太科技「電子識別證」，以及創心醫電「心電圖儀」等。

工研院院長劉文雄說，社區行動健檢有三大特色，包括首創電子識別，透過智慧動態排程、即時通知，協助引導受檢者完成所有檢測，無須逐站苦苦等候，健檢時間從原先需花費超過1小時，到現在只要30分鐘就可完成。

其次是健檢安排在民眾日常出入場所，透過智慧醫療資訊平臺，檢測數據圖文化呈現，受檢者在醫師總評時，可一目瞭然自身健康狀況，讓成人健檢服務達到有效醫病溝通。

第三則是影像醫材設備通常體積大、重量重，不便搬運移動，智慧醫療資訊平臺整合多項輕量化醫材，可以提供多元遠距醫療照護。

彰基醫學中心總院長陳穆寬說，過去偏鄉離島義診經驗，發現社區健檢項目繁多，採紙本表單作業，確實耗費不少人力。此次與工研院合作以電子識別證，大幅縮減醫護人員引導時間，並加速異常追蹤，成為關懷醫療資源不足地區的助力。

健檢 工研院

延伸閱讀

台捷克經技諮商會議登場 聚焦綠能、太空領域合作

彰基攜輕量化醫材前進偏鄉 啟動行動健檢服務

經濟部協助颱風受災中小企業 相關措施一次看

長期胃食道逆流要注意 小心食道壁紅腫增厚演變成癌症

相關新聞

國發會今頒機關檔案管理獎 龔明鑫：展現檔案多元價值

國發會今（5）日舉行「第20屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎」頒獎典禮，行政院長陳建仁親臨會場頒獎給12個金檔獎獲獎機關及1...

兩首歌看民意！陳冲示警大選候選人重視「基本工資過低」問題

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今天以今年8月初在華語世界爆紅的一首歌曲「羅剎海市」，和同一時間在英語世界出現的...

北市7月裁處百家違反勞基法事業單位 未依法給付平日延長工時工資最多

台北市勞動局公布2023年7月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有114家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額為736萬元，其中遭...

基本工資審議周五舉行...工鬥：若只漲3% 無法解決低薪

基本工資審議會將於周五舉行，由勞資政學委員研議明年基本工資調幅，外界普遍預期將連八漲，調幅將落在3％左右。對此，工鬥團體...

經濟選書／讓半導體從MIT到MBT

2022年12月6日，台積電（2330）在亞利桑那州的美國工廠完成移機大典，拜登及蘋果公司執行長等都親臨會場。

經濟選書／向大師們學投資

這本書精選《商業周刊》歷年來的投資大師介紹，並進行編輯、改寫，詳述各類型的投資大師怎麼踏入投資世界，並歸納、整理大師的投資智慧。每

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦