藥華藥營收／8月4.6億元、年增121.4% 前八月超越去年全年

藥華藥（6446）今（5）日公告8月合併營收4.6億元，月增2.9%，年增121.4%，創下單月歷史次高紀錄；今年前八有累計合併營收30.6億元、年增71.2%，已超越去年全年28.8億元的業績表現。

藥華藥表示，今年8月營收貢獻主要來自於罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，P1101）的美國銷售為主，歐洲未出貨。藥華藥的Ropeg自美國上市以來，帶動公司營收表現最高紀錄為今年6月的5.09億元，其次是8月營收4.6億元。

藥華藥表示，為因應未來市場的需求，台中廠預計於今年完成第二條生產線，竹北廠則預計於2025年完工，2026年投產。另，美國FDA預計於9月中實地查核台中針劑廠。

藥華藥近期獲大型外資機構法人關注，8月中下旬外資連續買超，累計買超近1萬張，外資持股從12.7%增加至14.9%。9月中並受邀赴美國紐約參加Morgan Stanley第21屆全球醫療保健年會「21st Annual Global Healthcare Conference」。

同時，藥華藥獲納入「富時全球股票指數系列」（FTSE Global Equity Index Series，簡稱GEIS）中多項指數，包括：富時環球指數（FTSE All-World Index）、富時全球全市場指數（FTSE Global All-Cap Index）、富時完整全市場指數（FTSE Global Total-Cap Index）、及富時全球中型股指數（FTSE Global Mid Cap Index）。富時羅素指數的專業知識和產品已被全球機構和散戶投資者廣泛使用，本次調整將於2023年9月15日美國股市收市後（即2023年9月18日）正式生效。

藥華藥旗下新藥Ropeg用於治療真性紅血球增多症（Polycythemia Vera, PV）的臨床研究，繼今年5月登上全球最權威的醫學期刊《New England Journal of Medicine》，其成本效益分析並於8月初登上《Journal of Comparative Effectiveness Research》後，Ropeg用於治療PV的長期臨床研究結果於8月底登上《Nature》系列期刊《Leukemia》，研究結果證實Ropeg治療PV患者可改善存活率，具潛在優勢。

Ropeg用於PV的治療已累積長年、質量並優的臨床試驗數據，且在多家國際學術期刊、多場國際醫學研討會發表，隨著MPN社群對Ropeg的關注提升，可望造福更多病患。