全國商業總會與波蘭全國總商會 簽署合作備忘錄

全國商業總會今（5）日表示，今年8月29日至9月8日辦理「2023臺灣食品全球GO躍升計畫-捷克、波蘭、立陶宛經貿交流團」，昨（4）日抵達波蘭，商總與波蘭全國總商會(Polish Chamber of Commerce)，在駐波蘭臺北代表處吳尚年大使的見證下，簽署合作備忘錄，未來將先以食品業開始，協助臺波產業展開更務實且多元之商機。

全國商業總會理事長許舒博表示，近年來臺灣與波蘭建立深厚友誼，並在經濟領域攜手合作，波蘭地處歐洲中心位置，為中東歐最大市場，經濟成長率在歐盟國家中是優等生，是台商布局歐洲的重要據點之一；臺灣也是波蘭在亞洲第7大貿易夥伴，去年雙邊貿易總額17.2億美元，年增4.2%，代表臺灣與波蘭雙邊經貿關係在穩固基礎上持續增強。

許舒博說明，商總與波蘭全國總商會簽署合作備忘錄，旨在加強臺波雙方共享雙邊的貿易資訊以及商業媒合等多面向的連結，本會以具體行動展現力助臺波產業互惠發展之決心，並辦理食品產業交流會，為雙邊企業提供更多商業機會和支持，推動臺波國內商業發展和促進國際貿易增長。

駐波蘭臺北辦事處大使吳尚年表示，近年來台波關係在雙方共同努力下，在投資貿易、教育、科技及文化等領域的合作交流更加緊密，這次見證兩國最重要的商會簽署合作備忘錄，也見證臺波互利雙贏實質關係更上一層樓。

波蘭全國總商會會長Marek Kloczko表示，大部分的進口數字都沒有計算經由第三方轉口銷售至波蘭的臺灣商品，若包含第三地進口整體貿易數字將會達到30億美元，相信在簽署MOU之後，臺波雙邊貿易未來能朝100億美元邁進。Marek Kloczko也特別感謝許理事長邀請，將於明年率團來台參訪。

Marek Kloczko說明，波蘭的農產品是歐洲市場中的領頭羊，希望臺灣政府能加速開放波蘭農產品進口。舉例來說，波蘭是美式藍莓的最大出口國，若能將波蘭的藍莓運用在臺灣的糕點上將是最佳的食品合作表現。

波蘭投資貿易代表處董事Grzegorz Oszast表示，2022年波蘭整體出口金額約38億美元，其中食品類佔17%，顯見食品產業在波蘭經濟的重要性。在過去25年裡，波蘭GDP成長160%，代表波蘭的經濟高度發展，投資貿易處將會持續努力不間斷的協助臺波企業，不論臺灣企業拓展到波蘭或是波蘭企業到臺灣發展都能落地生根。

商總辦理「2023臺灣食品全球GO躍升計畫-捷克、波蘭、立陶宛經貿交流團」，於昨 日下午辦理食品產業交流會與12家波蘭食品企業進行交流，包含亞洲超市和餐廳、食品香料和飲料公司，Grzegorz Oszast在品嚐過21家臺灣業者產品後，表示非常驚艷，期待未來有更多臺灣食品能進入波蘭市場。

商總經貿交流團將於9月6日前往此行的最終站立陶宛，與立陶宛商工暨手工業協會簽署MOU，並透過立陶宛食品局(LitFOOD)，協助交流團臺灣業者與立陶宛企業進行洽接，創造更多的潛在商機。