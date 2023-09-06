Universal Robots 新世代 UR20 重磅登場！自動化展擘劃產業轉型藍圖
2023 台北國際自動化工業大展於 8 月 23 日至 8 月 26 日在南港展覽館舉行，協作型機器人領導品牌——Universal Robots 旗下新生力軍 UR20 首度在台亮相，展現應用靈活、體積輕巧、投資回收期短等優勢，賦予「協作型機器人」全新定義，吸引現場不少參觀者詢問。
Universal Robots 台灣業務總監江權哲表示，現今企業缺工情況嚴重，使用協作型機器人不只可以大幅提高生產效率，也可避免人為疏失，確保產品品質的穩定性。導入自動化科技更有助於勞力密集型產業升級轉型，把枯燥、高重複性或危險的工作交給協作型機器人，第一線員工角色轉換成「操作機器人的工程師」，間接提升員工的工作附加價值，創造更安全、友善的工作環境。
機器人會做的，比你想的更多！
近年智慧製造的風潮已從歐美吹到台灣，有百年傳統玻璃工廠引進協作型機器人，替員工分擔熱加工、上下取放料、產品包裝等工作，讓同仁不必長時間待在高溫嚴苛的環境；新竹科學園區也有許多半導體廠導入 Universal Robots 協作型機器人，協助執行晶圓搬運等任務，有效降低人工作業產生的晶圓破片風險。
「以前沒有協作型機器人，員工被迫在焊接、研磨、高溫、粉塵等枯燥或危險的環境下工作，現在有了協作型機器人，可以帶來工作型態上的改變，有效協助人力發揮更大的價值。」江權哲表示，協作型機器人的應用範圍非常廣泛，除製造業外，也可應用於服務業，支援多元的協作場景。
UR20 開創「人機協作」新世代
Universal Robots 深耕業界 18 年，擁有全球超過 50% 市佔率、65 項專利，技術不斷演進優化。今年自動化展上首度展示的 UR20 臂長升級達 1.75 公尺，支援歐盟標準棧板的最大堆疊高度，同時負重能力高達 20 公斤，適用於焊接作業、物料處理、機台上下料等多元場景，且其耗電量低，相當於一台洗衣機用電，更能整合進階軟體強化技術，展現前所未見的運動控制能力。
江權哲指出，UR20 不僅臂長與負重能力升級，底部亦設有 LED 警示燈，讓使用者能更直覺掌握機械手臂狀況。此外，UR20 還經過全新設計改造，除減少 50% 零件用量，力矩也提升25%，移動速度最多增加達 65%，效能大幅升級；在軟體部分也結合 Universal Robots 旗下 PolyScope X，優化使用者短時間內的編程速度，操作更簡易。「我們最終的目標是希望拉進機器與人的距離，讓人和機器一起工作。」
無痛上手、投資報酬率看得見
Universal Robots 迄今已銷售超過 7 萬 5 千台協作型機器人，不少企業客戶獨鍾 Universal Robots 機械手臂「靈巧」、「占地面積小」等優勢；也有傳產老闆認為， Universal Robots 協作型機器人不需要編寫程式就能輕鬆設定，且耗電量相當於果汁機、洗衣機等日常電器，大幅降低企業的自動化門檻。
而 Universal Robots 為企業帶來的實際效益更讓企業主相當有感，有中部腳踏車大廠使用 Universal Robots 協作型機器人後，一個員工原本只能顧產線上的 1 個機台，現在在生產線上導入協作型機器人，一個員工能管理 5-10 個機台。除了提高企業產值，保障員工長期職場安全，機器人還可為企業省下許多有形和無形的成本，像是人員招募和訓練成本、減少原物料浪費等。江權哲指出：「一般企業投資回收期會長達 12 至 15 個月，但 Universal Robots 機器人的投資回收期短，根據客戶的經驗，回收期最快能縮減至 8 個月。」
邁向「關燈工廠」願景，培育自動化產業專才
隨著 UR20 問世再創「自動化」新境界，未來 Universal Robots 希望能透過協作型機器人，營造更加安全可靠的工作環境，促進職場永續健康發展，並朝向「關燈工廠」的願景邁進，員工白天把前置作業準備好，人員下班後，由機器人接手執行輸送、上下料、品管檢查、包裝等流程，在提升產量的同時有效節省成本和能源。
作為來自丹麥、全球最大協作型機器人供應商，Universal Robots 也期望能夠引進歐洲先進製程技術與國內業者分享，革新自動化思維，攜手各界產業夥伴，從傳統產業、服務業到高科技業，為台灣整體產業樹立自動化指標。此外，Universal Robots 亦積極扎根台灣教育體系，培育大學內的自動化人才，助力學生與業界接軌，帶領產業成功轉型，共創人機協作大未來。
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