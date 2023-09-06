Universal Robots 新世代 UR20 重磅登場！自動化展擘劃產業轉型藍圖

Universal Robots 旗下新生力軍 UR20 首度在台亮相，展現應用靈活、體積輕巧、投資回收期短等優勢，重新定義「協作型機器人」並於國際自動化工業大展中吸引不少參觀者詢問。 圖／聯合線上拍攝

2023 台北國際自動化工業大展於 8 月 23 日至 8 月 26 日在南港展覽館舉行，協作型機器人領導品牌——Universal Robots 旗下新生力軍 UR20 首度在台亮相，展現應用靈活、體積輕巧、投資回收期短等優勢，賦予「協作型機器人」全新定義，吸引現場不少參觀者詢問。

Universal Robots 台灣業務總監江權哲表示，現今企業缺工情況嚴重，使用協作型機器人不只可以大幅提高生產效率，也可避免人為疏失，確保產品品質的穩定性。導入自動化科技更有助於勞力密集型產業升級轉型，把枯燥、高重複性或危險的工作交給協作型機器人，第一線員工角色轉換成「操作機器人的工程師」，間接提升員工的工作附加價值，創造更安全、友善的工作環境。

機器人會做的，比你想的更多！

Universal Robots 協作型機器人大幅提高企業生產效率，能協助第一線員工提高工作任務的附加價值，並支援焊接、研磨等危險任務，創造更安全友善的工作環境。 圖／聯合線上拍攝

近年智慧製造的風潮已從歐美吹到台灣，有百年傳統玻璃工廠引進協作型機器人，替員工分擔熱加工、上下取放料、產品包裝等工作，讓同仁不必長時間待在高溫嚴苛的環境；新竹科學園區也有許多半導體廠導入 Universal Robots 協作型機器人，協助執行晶圓搬運等任務，有效降低人工作業產生的晶圓破片風險。

「以前沒有協作型機器人，員工被迫在焊接、研磨、高溫、粉塵等枯燥或危險的環境下工作，現在有了協作型機器人，可以帶來工作型態上的改變，有效協助人力發揮更大的價值。」江權哲表示，協作型機器人的應用範圍非常廣泛，除製造業外，也可應用於服務業，支援多元的協作場景。

UR20 開創「人機協作」新世代

首次來台展出 UR20 除負重能力與臂長升級外，耗電量也僅相當於一台洗衣機；軟體結合 Universal Robots 旗下 PolyScope X，優化使用者短時間內的編程效率，提升企業導入速度。 圖／聯合線上拍攝

Universal Robots 深耕業界 18 年，擁有全球超過 50% 市佔率、65 項專利，技術不斷演進優化。今年自動化展上首度展示的 UR20 臂長升級達 1.75 公尺，支援歐盟標準棧板的最大堆疊高度，同時負重能力高達 20 公斤，適用於焊接作業、物料處理、機台上下料等多元場景，且其耗電量低，相當於一台洗衣機用電，更能整合進階軟體強化技術，展現前所未見的運動控制能力。

江權哲指出，UR20 不僅臂長與負重能力升級，底部亦設有 LED 警示燈，讓使用者能更直覺掌握機械手臂狀況。此外，UR20 還經過全新設計改造，除減少 50% 零件用量，力矩也提升25%，移動速度最多增加達 65%，效能大幅升級；在軟體部分也結合 Universal Robots 旗下 PolyScope X，優化使用者短時間內的編程速度，操作更簡易。「我們最終的目標是希望拉進機器與人的距離，讓人和機器一起工作。」

Universal Robots 協作型機器人在台北國際自動化工業大展上展現物料處理分類與操作等多元功能，並整合進階軟體強化技術。 圖／聯合線上拍攝

無痛上手、投資報酬率看得見

Universal Robots 迄今已銷售超過 7 萬 5 千台協作型機器人，不少企業客戶獨鍾 Universal Robots 機械手臂「靈巧」、「占地面積小」等優勢；也有傳產老闆認為， Universal Robots 協作型機器人不需要編寫程式就能輕鬆設定，且耗電量相當於果汁機、洗衣機等日常電器，大幅降低企業的自動化門檻。

而 Universal Robots 為企業帶來的實際效益更讓企業主相當有感，有中部腳踏車大廠使用 Universal Robots 協作型機器人後，一個員工原本只能顧產線上的 1 個機台，現在在生產線上導入協作型機器人，一個員工能管理 5-10 個機台。除了提高企業產值，保障員工長期職場安全，機器人還可為企業省下許多有形和無形的成本，像是人員招募和訓練成本、減少原物料浪費等。江權哲指出：「一般企業投資回收期會長達 12 至 15 個月，但 Universal Robots 機器人的投資回收期短，根據客戶的經驗，回收期最快能縮減至 8 個月。」

邁向「關燈工廠」願景，培育自動化產業專才

Universal Robots 台灣業務總監江權哲（左）、Universal Robots 亞太區總裁蘇璧凱（中）和Universal Robots 亞太區業務主管陳詩斌（右）期望攜手各界夥伴，從傳統產業、服務業到高科技業，為台灣產業樹立自動化指標。 圖／聯合線上拍攝

隨著 UR20 問世再創「自動化」新境界，未來 Universal Robots 希望能透過協作型機器人，營造更加安全可靠的工作環境，促進職場永續健康發展，並朝向「關燈工廠」的願景邁進，員工白天把前置作業準備好，人員下班後，由機器人接手執行輸送、上下料、品管檢查、包裝等流程，在提升產量的同時有效節省成本和能源。

作為來自丹麥、全球最大協作型機器人供應商，Universal Robots 也期望能夠引進歐洲先進製程技術與國內業者分享，革新自動化思維，攜手各界產業夥伴，從傳統產業、服務業到高科技業，為台灣整體產業樹立自動化指標。此外，Universal Robots 亦積極扎根台灣教育體系，培育大學內的自動化人才，助力學生與業界接軌，帶領產業成功轉型，共創人機協作大未來。