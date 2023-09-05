基本工資周五審議 勞團盼調升「有感」

勞動部本周五將召開基本工資審議委員會，勞團昨開記者會，提出基本工資調整應更「有感」，及最低工資應盡速立法等兩大訴求，也呼籲蔡英文政府遵守競選承諾，達成基本工資三萬元的目標，或至少比照軍公教調漲百分之四。勞動部回應，基本工資會往調升的方向，至於調幅則尊重審議委員決議。

基本工資審議委員會即將在本月八日召開，是蔡英文總統任內最後一次審議，具重大意義。台灣勞工陣線、全國金融業工會聯合總會、台北市產業總工會與台灣青年民主協會等團體，昨共同召開記者會，提出兩大訴求。基本工資調整應更「有感」及最低工資應盡速立法兩訴求。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯指出，基本工資曾十一年未調漲，近年則連續七年調漲，對台灣經濟發展有正面影響。台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋表示，基本工資調漲，並未造成資方擔心產業出走、失業率上升等狀況；政大社工所副教授蔡培元表示，台灣仍有兩成勞工領基本薪資，持續提升基本工資，有助鼓勵民眾找工作、減輕社會福利負擔。

由於蔡總統二○一六年曾提出要制定「最低工資法」，並將基本工資提高到三萬元，楊書瑋認為，現行的「基本工資審議辦法」無法讓民眾有感，而台灣近年物價大漲，應以「最低工資法」根據各種客觀指標衡量基本工資，才能符合社會所需。

台北市產業總工會理事長邱奕淦指出，明年已確定軍公教調薪百分之四，若基本工資只調百分之三，「是不夠的」。

邱奕淦指出，軍公教曾在一九九一年調薪一成三，如今最低工資二六四○○元，若要調到蔡總統承諾的三萬元，仍有調幅一成三的差距，因此呼籲政府要有達成承諾的魄力。