台北航太展 開展倒數，3大亮點搶先看！

由外貿協會主辦的「台北國際航太暨國防工業展(TADTE)」為全臺唯一涵蓋國防、航太、無人系統載具產業專業展，將於2023年9月14-16日在南港展覽1館隆重登場，共計來自10國逾280家企業參展，展覽規模近970個攤位，為國內外業者、政府機構和學術界提供最佳的洽商和交流平台。目前已有超過40國買主預登參觀，預期今年將吸引超過5萬人次國內外業者參觀。

2019年開幕典禮現場直擊。 圖／外貿協會 提供

亮點1.七大主題館，集結產業界頂尖廠商

本屆TADTE獲國防部、國家太空中心、航太公會、亞創中心、玩具槍協會、美國在台協會以及捷克臺灣商會的大力支持，分別以產業主題館方式呈現，包括國防館、台灣太空形象館、航太產業館、亞創館、玩具槍產業專館、美國館、捷克館等7大主題館，展示內容涵蓋軍事設備、低軌道衛星及地面設備、航太關鍵零組件、無人系統載具、擬真玩具槍等產品與服務。

上屆(2019年)展覽盛況。 圖／外貿協會 提供

亮點2.TADTE專業論壇，洞察國際產業發展動向

若想深入了解國防航太產業的最新發展現況及未來趨勢，絕不能錯過展覽期間舉行的航太產業論壇(TADTE Forum)，主辦單位外貿協會特邀國內外專家和業者業者，如AUVSI執行長Brian Wynne及工研院副所長分享全球無人載具的市場概況。此外，美國在台協會及漢翔等指標大廠將分享進入國際市場的法規與實戰經驗，而經濟部航太小組及財團法人金屬工業發展中心將說明太空產業的趨勢與應用。

TADTE系列論壇 每場席次有限，立即報名

延續上屆(2019年)好評，今年新品發表會廠商報名踴躍!

亮點3. 精彩不停，玩轉嶄新活動的無盡魅力

今年的展覽期間，還規劃有多元周邊活動。其中包含「達人講堂」，將由軍事領域知名網紅分享他們在國防軍事領域的精彩故事，以及高達42場的廠商「新品發表會」。此外，展期間將提供「主題導覽」，讓參觀者有機會深入了解廠商陳展的重點產品。本展於玩具槍產業專區另規劃有「Airsoft射擊體驗」，讓參觀者近距離體驗擬真槍的刺激和真實感。

2023台北國際航太暨國防工業展開展倒數中，千萬別錯過這個難得的機會，探索國防航太產業的最新技術與發展趨勢。立即至展覽官網預先登記參觀，展期間憑QR Code即可輕鬆入場，欲獲得更多展覽訊息，歡迎至官網查看。