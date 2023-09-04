韋能能源盼以合理開發條件 加入離岸風電區塊開發3-2期競標

經濟部主導離岸風電區塊開發第一期（3-1）競標日前落幕，韋能能源今（4）日表態，將以韋龍、偉娜兩個風場投入第三階段第二期（3-2期）競標選商，並期待以合理的開發條件與經濟部共同推進能源轉型。

韋能能源今日發布新聞稿表示，近幾年韋能能源已在亞太地區日本及韓國開發離岸風電專案，也已在2022年6月正式進入台灣離岸風電區塊開發。離岸風電對於台灣綠電發展至關重要，為達成政府2050年淨零轉型目標，韋能能源將配合政府公告能源政策，一步一腳印，持續供應與發展穩定的綠電。

韋能能源離岸風電開發部總經理馮宗緯表示，很開心見到第三階段區塊開發第一期已向經濟部遞約完成，這代表台灣的離岸風電投資環境進入商業化階段，也給予新加入離岸風電的開發商信心。

他表示，韋能能源已在台灣投入能源市場多年，除了太陽光電仍持續擴張之外，韋能離岸風電團隊也已緊鑼密鼓進入備標階段，持續秉持對能源轉型的堅定目標，將一步一腳印開發與建設離岸風場，為台灣的再生能源貢獻一分力量。

馮宗緯強調，建置穩定的綠電是韋能能源目標，而風險控管是韋能能源在評估開發時相當重要的標準，台灣位居離岸風電發展的戰略關鍵位置，秉持著高度風險控管的機制下，期待以合理的開發條件與政府共同面對挑戰，一同推進能源轉型。

韋能能源偉娜風場位於苗栗外海，場址範圍約126平方公里，離岸距離約20公里，水深約52至78公尺，規劃裝置容量為850MW；韋龍風場則位於彰化外海，場址範圍約76平方公里，離岸距離約43公里，水深約40至62公尺，規畫裝置容量為600MW。兩座風場預計使用單機容量14至20MW的大型風機。

韋能能源表示，自2015年進入台灣市場，已穩健開發建設與營運七個太陽能場；其中雲林新興離島工業區佔地226公頃相當八個大安森林公園，於2023年4月 22日世界地球日由總統蔡英文剪綵啟用，已持續穩定貢獻台灣綠電。