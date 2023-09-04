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信邦8月合併營收27.54億元 月增1.74%

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

電子零組件廠商信邦（3023）今（4）日公布自結2023年8月合併營收為27.54億元，較7月27.07億元成長1.74%，比去年同期27.38億元成長0.61%；累計前8月合併營收為227.40億元，較去年同期成長14.51%。

信邦指出，2023年8月合併營收之成長，係汽車、綠能、通訊及電子週邊等產業之銷售分別較7月成長8.89%、8.18 %及8.25%；累計前8月相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長2.37%、汽車產業成長32.14%、綠能產業成長44.73%、工業應用產業成長13.80%、通訊及電子周邊產業減少18.57%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔合併營收82.73%；連接器及零組件銷售佔17.17%。

產業別銷售分佈，綠能產業佔合併營收30.95%；工業應用產業佔28.06%；通訊及電子周邊產業佔17.76%；汽車產業佔14.63%；醫療及健康照護產業佔8.60%。

營收 綠能

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