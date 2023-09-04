信邦8月合併營收27.54億元 月增1.74%

近來多家投信業者陸續公告高股息ETF（指數型股票基金）的最新除權息日，以及最新的配息行情，使得配息到底「錢從哪裡來」，成為投資人關注的焦點。尤其投資人發現，配息的來源竟然大部分都是平準金時，形同「原來我用來配息的錢，都是我自己繳的錢」，而不是來自基金經理人操盤所賺的資本利得，或是所領到的股息，這讓投資人有「受騙上當」的感覺。 但金管會為何在此時決心出手管理投信業者配發股息和平準金機制有關的亂象？ 一位投信業大老指出，金管會眼看愈來愈多的投資人成為高股息ETF的投資者，現在全體ETF投資者已超過500萬人，其中高股息ETF的投資者在這1、2年，更暴增至接近300萬人，接下來平準金隨著投資人的增加，一定會愈滾愈多，倘若再不好好處理業者濫用平準金的問題，一定會發生4大弊端。

2023-09-04 11:30