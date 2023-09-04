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數位部明年出差預算大增163% 激增原因大曝光

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部明年度公務預算共編列73.68億元，其中針對明年出差預算包含一部兩署則是編列了3,700萬元，數位部官員指出，主要是因為明年度有更多國際數位經貿談判需要去執行，例如台美21世紀貿易倡議、台歐盟數位經濟對話、台英深化貿易夥伴關係等。

行政院日前通過中央機關總預算案，其中各單位的明年度公務預算表也一併曝光，日前遭到外界關注的數位發展部預算案也在其中，根據預算書顯示，明年度數位部出差預算達3,700萬，對比今年預算的1,408萬，多出2,292萬，大幅增加163%，共計有34項出國計畫。

數位部官員解釋，明年度多出非常多從其他單位挪移過來的業務，像是台歐盟數位經濟對話，這原本是國發會的業務，明年起也移撥至數位部來處理，當然預算編列也就移至數位部。

另外，明年也將展開台英深化貿易夥伴關係，雙方將針對投資、能源與淨零碳排及數位貿易三大議題進行討論，其中，數位貿易就會是由數位部負責，在明年度必定也需要編列預算前往英國開會討論相關預算。

至於已經簽署完首批協定的台美21世紀貿易倡議，近期已經展開第二階段的談判，但該倡議共計有12項議題，其中的數位貿易也是相當重要，據悉，數位部在明年度也將與美方展開討論，數位部也將派人前往美國進行開會討論。

除此之外，還有很多全球資安、數位相關的論壇或是大會，接下來也都會由數位部代表台灣出席參加，例如今年所參加的以色列「2023網路安全週」（Cyber Week 2023）國際論壇等預計明年也都將會持續參與。

對於出差預算編列大增，數位部官員也坦言，除了明年度計畫變多之外，還有一項因素就是物價上漲，機票、住宿費用也大幅增加，導致在預算上的編列也不得不增加開支，且明年度確實增加不少數位經貿相關的談判行程，這類的經貿談判也不能完全都只靠視訊會議，必定要派人過去參加，因此才會讓明年度的出差預算上大幅增列。

數位部 歐盟

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