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國際原油帳至半年新高 法人：關注美國是否共需失衡

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
油價上周五（1日）上漲至半年多以來的新高價。路透
油價上周五（1日）上漲至半年多以來的新高價。路透

油價上周五（1日）上漲至半年多以來的新高價，街口投信表示，主因俄羅斯表示將與 OPEC+ 合作執行10月的減產措施及歐元區製造業數據改善和中國民間 PMI 意外回升而推升油價。OPEC+ 過去三個月的減產確實已抬高油價，全球主要經濟體如果能逐步復甦，則可能給油價更進一步上漲動力。

美國9月非農報告顯示失業率上升和工資增長放緩，增強投資人預期聯準會9月暫停加息的看法，並激勵市場樂觀看待油需求。EIA 上周最新數據顯示，美國對石油需求強勁，最近六周中有五周商業原油庫存下降；而美國油商貝克休斯（BKR.O）上周五公布數據，美國石油鑽井數量維持在512座不變，仍是2022年2月以來的最低水平。預期美國的原油產量已接近峰值，如果需求意外上升，將造成供需失衡而推升油價。

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