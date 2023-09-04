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新礦探勘不易、舊礦產出下降 法人：銅礦供給長期將失衡

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
圖為礦工正開鑿銅礦。路透
圖為礦工正開鑿銅礦。路透

由於全球正處在能源轉型和經濟轉型的時代，因此對於再生能源的需求持續增加，使得全球金屬市場正處於一個關鍵時刻。根據標準普爾2023年的銅價預測顯示，到今年年底前銅的缺口將達到1.6萬噸。到2025年，將飆升至21.7萬噸，而到2032年可能進一步加劇至驚人的220萬噸。標準普爾的研究分析師 Paul Manalo 表示，受到勞動力成本的上升及持續資本支出增加等因素，導致了2022年銅礦商的總體維持成本（AISC）同比增長了 11%，達到每磅2.39美元。

此外，依據國際能源署的數據顯示，2023年全球精煉銅產品的產量可能較去年增長4%，達到2,600萬噸左右。雖然2013年至2017年期間全球發現並生產7,100萬噸的銅，但隨後的五年僅生產410萬噸。另外，據麥肯錫管理顧問公司的預測，到2031年，全球對於銅的需求量將達到3,660萬噸，而該年度的生產量僅有3,010萬噸，也就是說每年的缺口將會超過600萬噸。儘管各家礦商增加勘探預算，但產出量還是出現大幅下降的趨勢，這也突顯出新礦床探勘不易和舊礦山產出下降的轉變。

然而，美國最高環境官員也表示，完全支持該機構決定阻止在阿拉斯加盛產鮭魚的布里斯托爾灣建設金銅礦場，儘管阿拉斯加州已要求美國最高法院推翻這一行動。街口投信表示，顯示出在環境保護與環境永續的浪潮下，高汙染以及容易造成環境破壞的礦場開發計畫難以得到社會大眾的支持；因此在市場需求持續增加、供給受限的影響下，銅價未來的走勢值得樂觀看待。

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