台鐵國慶連續假期車票 9月8日開放訂票

交通部台鐵局因應國慶連續假期疏運旅客需要，自10月6日(星期五)起至10月11日(星期三)止合計六日，全線加開各級列車總計124班。其中包含東部地區加開湖口－台東EMU900型區間快車共六班次、實名制普悠瑪自強號列車六班次及彰化－花東地區(經北迴線)跨線自強號列車六班次。另為加強疏運旅客，10月6日至10月11日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

今年國慶連續假期車票，於9月8日(星期五) 0時起開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；東線實名制自強號班次，於9月9日(星期六) 0時起開放111年8月1日前 (配合內政部更新「個人資料取得媒介」政策) 設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親一親等國民訂票。

相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵局官網(網址：https://www.railway.gov.tw/)及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。