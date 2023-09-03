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公教退撫新制 引發勞工比價效應

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

公教人員退撫新制已於今年七月一日上路，強制提繳率百分之十五，引發勞工比價效應。勞團主張，新制勞退雇主強制提撥率應由目前百分之六，先提高至百分之九，再提高至百分之十以上，勞工自提最高上限百分之六，亦應同步鬆綁。

勞動部表示，此涉及勞資雙方權益，且須修法。在修法前，勞動部支持、鼓勵工會與資方協商提高雇主勞退提撥比率。

以今年六月底勞退新制平均提繳工資四三九二二元、雇主為七百四十點四萬勞工提繳勞退金計算，提繳率提高一個百分點，雇主一年新增加三百九十億元法定負擔，若勞退新制強制提繳率由百分之六提高至百分之九，推估雇主要新增一千一百七十億元，可謂茲事體大。

新進公教人員自今年七月起適用退撫新制，由政府（雇主）與公教人員共同按月提撥退休金，強制提撥費率為百分之十五，其中政府負擔百分之六十五，公教人員負擔百分之三十五，等於政府幫公教人員提繳百分之九點七五，比新制勞退雇主提繳百分之六高出三點七五個百分點。公教人員新制自願提繳率上限為百分之五點二五，則比勞工自願提繳率上限百分之六低。

公教人員退撫新制包含政府提撥及自提合計，總計提撥率來到百分之二十點二五；相較之下，新制勞退總提撥率只有百分之十二。在薪資相同情況下，顯然公教人員退休經濟較勞工有保障。

勞團主張，二○○五年七月一日實施新制勞退，立意雖良善，但提繳率訂太低，新制勞工能領取之退休金，是適用舊制勞退的二分之一不到。當年很多勞團都向政府表達不滿，但政府都以「先求有再求好」回應。而今，十八年過去，今年通貨膨脹嚴重，退休金等於實質縮水，勞退新制提撥率到應該要檢討、調高時候了。

對於勞團的訴求，工總常務理事何語明白表示「不同意」，因為台灣雇主法定負擔比率已達百分之二十一，很多已開發國家百分之十六至百分之十八，台灣雇主負擔已經高出一截，不太可能會再提高。

工商協進會表示，勞保費率每兩年調升○點五個百分點、基本工資逐年調高，健保費率預計明年或後年也會調升，雇主總體負擔持續增加，若再加上提高新制勞退雇主提繳率，很多中小企業恐難以承受。

勞團 退休金 勞動部

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