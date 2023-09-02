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茲事體大！新制勞退雇主6%提撥率再提高 工總：萬萬不可

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

勞團訴求提高目前新制勞退強制雇主6%提撥率，工總常務理事何語明白表示：不同意；因為台灣雇主法定負擔比率已達21%，而很多已開發國家16%至18%，台灣雇主負擔已經高出一大截，不太可能會再提高。

以今（2023）年6月底勞退新制平均提繳工資43,922元、雇主為740.4萬勞工提繳勞退金計算，提繳率提高一個百分點，雇主一年新增加390億元法定負擔，若勞退新制強制提撥率由6%提高至9%，推估雇主要新增1,170億元，可謂茲事體大。

他指出，雇主法定負擔包括勞保健保、就保、職災保險、以及勞退金等。

為何台灣雇主法定負擔比率偏高？何語指出，主要是其他國家勞保、健保的勞雇負擔比是5：5，各一半，但在台灣，雇主在勞保負擔比是七成，勞工只有二成；在健保，雇主負擔六成，勞工只負擔三成。

工商協進會表示，勞保費率每兩年調升0.5個百分點、基本工資也逐年調高，健保費率預計明年或後年也會調升，雇主總體負擔持續增加，若再加上提高新制勞退雇主提撥率，很多中小企業恐難以承受。

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