8月PMI、NMI雙跌 中經院：展望保守

中華經濟研究院發布八月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）百分之四十五點五，較上月持續下跌○點六個百分點，連續六個月緊縮，且緊縮速度加快，連原本一路攀升的非製造業採購經理人指數（ＮＭＩ）也下跌至百分之五十四點三。

ＰＭＩ以百分之五十作為榮枯線，指數高於五十，代表景氣呈現擴張，反之則為緊縮。

對於兩指數同時下跌，中經院院長葉俊顯表示，大家預期的第三季需求反轉未出現，製造業表現不如預期，業者普遍採取「延」和「緩」的保守下單策略，業者預期景氣反轉的時間也延到明年上半年。

葉俊顯表示，大陸經濟不樂觀，美國沒有激情式訂單回流，因此製造業對未來展望轉緊縮與持平，都偏保守。

中經院助研究員陳馨蕙甚至預期製造業恐裁員第二波，工具機、金屬模具廠商放無薪假後是否裁員也需觀察。