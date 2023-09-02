聽新聞
test
0:00 / 0:00

8月PMI、NMI雙跌 中經院：展望保守

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

中華經濟研究院發布八月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）百分之四十五點五，較上月持續下跌○點六個百分點，連續六個月緊縮，且緊縮速度加快，連原本一路攀升的非製造業採購經理人指數（ＮＭＩ）也下跌至百分之五十四點三。

ＰＭＩ以百分之五十作為榮枯線，指數高於五十，代表景氣呈現擴張，反之則為緊縮。

對於兩指數同時下跌，中經院院長葉俊顯表示，大家預期的第三季需求反轉未出現，製造業表現不如預期，業者普遍採取「延」和「緩」的保守下單策略，業者預期景氣反轉的時間也延到明年上半年。

葉俊顯表示，大陸經濟不樂觀，美國沒有激情式訂單回流，因此製造業對未來展望轉緊縮與持平，都偏保守。

中經院助研究員陳馨蕙甚至預期製造業恐裁員第二波，工具機、金屬模具廠商放無薪假後是否裁員也需觀察。

製造業 裁員 景氣

延伸閱讀

中經院：中國陷入插管經濟 將面臨辛苦過程

寶成（9904）裁員超過9千人…會是永久性的利空？ 專家：股價跌至27元會再進場

8/25【早晨財經速解讀】費半崩3% 倒貨潮開始?美PMI創今年新低 AI救得了經濟?

越南寶元鞋廠爆今年第3度裁員 寶成回應了

相關新聞

退休基金7月賺1,853億 勞退新制明年每人估分紅3.3萬

全球通貨膨脹趨緩，市場期待經濟將迎來曙光下，激勵金融市場震盪走升，截至今年7月底，勞動基金、國保基金、公務人員退休撫卹基...

8月PMI、NMI雙跌 中經院：展望保守

中華經濟研究院發布八月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）百分之四十五點五，較上月持續下跌○點六個百分點，連續六個月緊縮，且緊...

勞動基金進帳逾6千億 創新高

勞動基金運用局昨公布七月績效，勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，受惠股債齊揚，相關金融指標走升，成功挹注勞動基金收益。

製造業前一波裁員衝擊內需 中經院：可能有第二波裁員

製造業無薪假繼續升溫，中經院今（1）日發布8月未季調的非製造業經理人指數（NMI），更結束連續十個月擴張，指數回跌1.4...

賺翻了！三大退休基金今年大賺7,657億元 光7月進帳1,854億元

全球通貨膨脹幅趨緩，市場期待經濟將迎來曙光下，激勵金融市場震盪走升，截至今(2023)年 7 月底止，勞動基金，國保基金...

中經院：中國陷入插管經濟 將面臨辛苦過程

中國疫後經濟復甦力道不如預期，又接連爆出債務危機，前景籠罩陰霾。中經院院長葉俊顯形容中國當前是「插管經濟」，消費、出口、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦