製造業無薪假續創高！一家電子零組件、一家化學廠合計通報170人

製造業無薪假還在升溫。勞動部今（1）日發布最新無薪假統計。目前製造業有295家、10,337人實施無薪假，人數續創自2020年9月底以來、近三年新高。這期新增一家電子零組件的公司通報70人、一家化學工業通報100人實施無薪假。

勞動部統計指出，目前全體行業實施無薪假家數有674家、12,388人，其中八成三是製造業。這期整體家數增加5家，人數增加283人，其中，製造業就增加6家、254人。

而且這期四大製造業實施無薪假人數同步增加。向來是無薪假重災區的金屬機電業這期有171家、6,091人實施無薪假，和上期相較，家數呈持平，人數則增58人。

資訊電子業這期有46家、2,381人實施無薪假，較上期增加2家、75人。

化學工業這期則有40家、1,234人實施無薪假，家數持平，人數則增74人。民生工業則有38家、631人實施無薪假，較上期增加4家、47人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，這期製造業有兩家公司新增實施，一家是歸類在資訊電子工業的電子零組件公司，因為訂單減少，通報實施70人，採月休二天方式，實施期間為三個月。

另一家是與印刷相關的化學工業，亦因訂單減少，通報實施100人左右，實施期間為三個月，月休二天至12天。

製造業無薪假短期之內仍難降溫。王金蓉說，目前製造業通報無薪假多是因訂單減少，仍屬個別廠商因素，有進有出，後續仍須持續觀察。