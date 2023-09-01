北富銀籌組群創400億聯貸完成簽約，超額認購率達250%

有北富銀出任管理銀行的群創光電新台幣400億元永續指數連結貸款聯貸案，今完成簽約，該案由台北富邦銀行、中國信託商業銀行、兆豐國際商業銀行及華南銀行統籌主辦，並由台北富邦銀行擔任管理銀行與ESG貸款協調行，獲得18家金融機構支持，超額認購率達250%，為今年截至目前銀行團回覆承諾金額最高（超逾新台幣750億元），也是規模最大的永續指數連結聯貸。

北富銀指出，群創光電積極實踐永續發展，將聯合國永續發展目標（SDGs）融入日常營運，截至2022年已連續五年入選「道瓊永續世界指數（DJSI World Index）」及「道瓊永續新興市場指數（DJSI Emerging Markets Index）」，本案永續連結貸款架構為依據道瓊永續指數DJSI評比級距，以貸款期間，針對ESG各面向均達成前10%級距為目標，同時呼應群創光電永續經營承諾。

此外，群創光電響應「科學基礎減量目標倡議」（Science Based Targets initiative， SBTi），已於2023年5月通過SBTi審查，本案在資金規劃上可用於再生能源採購之綠色支出，助公司有效降低溫室氣體排放，達成淨零碳排的長期目標。

本次聯貸以今年最高的超額認購規模完成籌組，北富銀認為這顯示銀行團對群創光電價值轉型、組織再造的大力支持，現今群創光電組織調整為「顯示器領域群」與「非顯示器領域群」。

群創光電秉持「超越面板」（More than Panel）為核心理念，力拼轉型升級，在「顯示器領域群」面向，深耕本業，強化技術精進創新，串聯軟硬體系統整合，邁向多元垂直場域應用。

在「非顯示器領域群」面向，跨域創新發展，提升高附加價值產品，拓展醫療、車用、半導體產業等領域市場。

除了厚植產業實力，群創光電亦致力推動能源轉型，於廠區設置裝置容量達6MW的太陽能裝置並正式併網台電，成為第一家以廠房設置太陽能發電設備及率先併網的科技大廠，併網時程較法令要求的2025年期限提早約三年。並積極參與國際倡議，承諾2025年再生能源裝置每年自用發電6000萬度，2026年溫室氣體Scope1及Scope2相較2020年排放減量15%，並設定2026年溫室氣體Scope3較2021年排放減量6.2%。且推動供應鏈共同減碳，打造全方位綠色永續環境。

聯貸案的順利籌組，也體現出銀行團對群創光電轉型升級和永續作為的信心。