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大賺錢！今年前七月勞動基金收益數6254億元 收益率11.36%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

因全球市場樂觀看待升息壓力可望減輕，期待經濟將迎來曙光下，激勵金融市場震盪走升，截至今(2023)年7月底止勞動基金規模為5兆9,547億元，收益數為6,254.2億元，創歷年同期新高，收益率11.36％，7月單月收益數為1,544.4億元。

其中，新制勞退基金規模為3兆8,579億元，收益數為4,136.1億元，收益率11.24％；舊制勞退基金規模為10,055 億元，收益數為1,124.5億元，收益率 13.12％；勞保基金規模為8,783億元，收益數為953.7億元，收益率12.61％。

整體勞動基金近 10 年多（2013~2023年7月）平均報酬率為5.32％，國保基金近10年多（2013~2023年7月）平均報酬率為 5.62％，長期投資績效穩健。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為5,154億元，收益數為546億元，收益率為12.34％。

展望未來，勞動基金運用局表示，全球通貨膨脹壓力逐漸趨緩，美國經濟數據亦顯示，經濟可望在通膨降溫之際仍保持韌性，然而總體經濟及需求仍相對保守，加上中國大陸進出口持續衰退及金融地產業面臨危機，亦將衝擊經濟復甦力道並為市場埋下隱憂。

勞動基金運用局指出，7月雖然全球經濟前景能見度依然偏低，但在通貨膨脹表現優於預期，市場樂觀看待升息壓力可望減輕，期待經濟將迎來曙光下， 激勵金融市場震盪走升。其中 MSCI 全球股票指數今年迄7月底止累計上漲18.11％；MSCI 新興市場股票今年迄7月底止累計上漲12.24％，台灣加權股價指數今年迄7月底止累計上漲21.27％，巴克萊全球綜合債券指數今年累計上漲 2.13％。

國民年金保險 勞動基金

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