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首顆自製氣象衛星獵風者10/5升空 台拚圓10年太空夢

中央社／ 璦台北1日電

台灣首顆自製氣象衛星獵風者將於台灣時間10月5日升空，現已抵達法屬圭亞那的計畫主持人林辰宗，回憶10年來歷經台美合作變更與疫情，儘管過程「曲折坎坷」，如今獵風者已完成燃料槽洩漏測試，只待火箭準備好後灌注燃料，不久，即可見證「台灣製造」飛向太空

獵風者衛星（TRITON）包含酬載，共有約82%是由台灣研發製造，若加上地面設備，有超過20家台灣的研發單位及廠商參與，並於今年7月自台灣起運往法屬圭亞那，預計台灣時間10月5日上午9時36分升空。

國家太空中心（TASA）團隊目前已在法屬圭亞那，為獵風者升空最後一哩路做準備，回想起獵風者2013年完成系統設計審查至今，計畫主持人林辰宗越洋受訪時直言，一路走來可用「曲折坎坷」形容。

從獵風者的代號「Formosat-7R」可以看出它與福衛七號任務相關，林辰宗指出，原先台灣、美國合作的福七計畫，其實包含2組衛星，第1組有6枚、第2組為7枚，7R則是第2組的第7枚衛星，但美方中止第2組7枚衛星計畫，7R因此缺了科學酬載、也沒有火箭可發射。

「2017年聽到美方確定不做的時候，我們已經完成6到7成，很多東西都買了，元件也發包製作了」，林辰宗說，計畫要不要繼續、如何繼續，都讓當時的太空中心與科技部（現為國科會）傷透腦筋。

直到2019年，政府啟動預算高達新台幣251億元的「第3期國家太空科技發展長程計畫」，拍板鼓勵自製衛星，獵風者獲得國科會支持編列發射經費，為期程10年的第3期太空計畫打頭陣。

林辰宗表示，正當團隊重振士氣，如火如荼推進計畫時，COVID-19疫情席捲全球，導致已下訂的零件、元件進口延遲，衛星組裝的時程只能跟著推遲，一直到2022年，元件才全數到齊。

獵風者是台灣第2枚自製衛星、也是首次製作氣象衛星，林辰宗認為，最振奮人心的，在於技術層面的突破，舉例來說，由於獵風者配置的是單側太陽能板，其姿態控制堪稱重大挑戰，太空中心花了1年多的時間，打造可雙軸旋轉的太陽能板，改善重心搖擺問題。

獵風者升空後，除將提升台灣氣象觀測的資料量，也會驗證台灣自主設計製造的10項關鍵元件與技術；所謂「元件驗證」類似體檢概念，檢視元件能否扛得住火箭發射過程劇烈振動，以及太空嚴苛環境等考驗，若成功服役，將是台灣打進國際太空產業供應鏈的重要一大步。

談及獵風者目前整備狀態如何，林辰宗說，獵風者送到法屬圭亞那太空中心後，要進行數個重要項目，包含功能測試、燃料槽洩漏測試、灌注燃料、與火箭對接等工作；目前剛完成燃料槽洩漏測試，等火箭準備好，即可灌注燃料。

林辰宗表示，最終獵風者運到發射場，所有環節都要再測過一遍，「螺絲沒有鎖緊，不是開玩笑的」，雖然沒有什麼博大精深的學問，但每個細節都必須注意，當見證「台灣製造」飛向太空，會很驕傲的告訴家裡小孩，「你看，這是我們做的」。

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