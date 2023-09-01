聽新聞
test
0:00 / 0:00
景氣露曙光 7月製造業亮黃藍燈
台經院昨天發布七月製造業景氣燈號，雖然傳產貨品仍受終端需求低迷影響，經濟指標續呈現衰退，但科技產品即將進入第四季銷售旺季，加上看好當月景氣表現的製造業廠商變多，七月製造業景氣信號值增加一點一六分至十一點一三分，分數為二○二二年九月以來新高，燈號轉為代表景氣低迷的黃藍燈，中止連四藍，也是今年亮出的第二顆黃藍燈。
台經院表示，美國及大陸製造業PMI持續低迷，但指標皆較上月回升，尤其製造業新訂單出現反彈，但大陸面對華北水災、房企債務危機等影響經濟表現，為全球經濟前景帶來更多不確定性。
台經院指出，國內製造業受終端需求低迷影響，經濟指標還是衰退，但科技產品即將進入銷售旺季，出口、外銷訂單及生產表現皆回溫；股市受到部分投資者獲利了結，股價出現震盪小漲成交值放大，推升經營環境面指標表現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言