景氣露曙光 7月製造業亮黃藍燈

今年全球區域經濟整合變化不小，亞太兩巨型自由貿易協定（FTA），跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），以及區域全面經濟夥伴協定（RCEP）頗有進展；在CPTPP的汶萊，以及RCEP的菲律賓，最後分別完成其國內批准程序後，CPTPP與RCEP已經全面生效。

2023-08-31 18:10