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景氣露曙光 7月製造業亮黃藍燈

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

台經院昨天發布七月製造業景氣燈號，雖然傳產貨品仍受終端需求低迷影響，經濟指標續呈現衰退，但科技產品即將進入第四季銷售旺季，加上看好當月景氣表現的製造業廠商變多，七月製造業景氣信號值增加一點一六分至十一點一三分，分數為二○二二年九月以來新高，燈號轉為代表景氣低迷的黃藍燈，中止連四藍，也是今年亮出的第二顆黃藍燈。

台經院表示，美國及大陸製造業PMI持續低迷，但指標皆較上月回升，尤其製造業新訂單出現反彈，但大陸面對華北水災、房企債務危機等影響經濟表現，為全球經濟前景帶來更多不確定性。

台經院指出，國內製造業受終端需求低迷影響，經濟指標還是衰退，但科技產品即將進入銷售旺季，出口、外銷訂單及生產表現皆回溫；股市受到部分投資者獲利了結，股價出現震盪小漲成交值放大，推升經營環境面指標表現。

藍燈 債務危機

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