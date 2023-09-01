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工研院科技講堂 減碳2招 換節能家電、尖峰少用電

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
工研院綠能所總監蔡振球說，只要簡單的兩個小動作，就能加入減碳愛地球行列。記者林俊良／攝影
工研院綠能所總監蔡振球說，只要簡單的兩個小動作，就能加入減碳愛地球行列。記者林俊良／攝影

減碳淨零已然是全球趨勢，除了政府、企業之外，民眾也能從日常生活改變做起，工研院綠能所環境技術總監蔡振球說，只要民眾改變購買、用電行為，簡單的兩個小動作，就能加入減碳愛地球的行列。

工研院科技講堂昨天由蔡振球主講，主題為「智慧用電到碳標籤 公民如何減碳愛地球」，吸引關心減碳議題的民眾到場。

現代人不能沒有「電」，手機要用電、電腦要用電，萬事萬物都離不開電，然而，電力公司不管是用煤炭、天然氣發電，都會排放大量二氧化碳；根據統計，民眾每使用一度電，就會排放○點四九五公斤的碳，如果一個家庭使用兩千度的電，就會產生一噸的二氧化碳。

但台灣人講究「惜物」，冷氣機、冰箱、電冰箱一用就用二、三十年，蔡振球指出，廿年前的家電製造技術與現在的製造技術完全不同，「民眾如果現在更換一級能效家電，只要一換完，馬上就可以省百分之五十的電。」新一代家電產品採用新科技設計、生產製造，不僅運轉效率好、也省電，換下來的舊家電，也會重新進入回收流程，讓家電產品裡的貴金屬物料可以重新投入生產、製造，實踐循環經濟。

蔡振球說，現在的夏季用電尖峰時段也與過往不同。隨著太陽能發電設備愈趨普及、成熟，白天已有愈來愈多太陽能乾淨能源投入發電，反而是太陽下山之後，台電就必須驅動燃燒煤炭、天然氣等其他方式發電，這也讓台電決定將太陽下山後的這個時段調整為電價尖峰時段，但如果民眾能夠調整用電行為，不僅可以降低碳排量，也可為荷包省下許多錢。

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