行政院通過AI參考指引草案 十大指引方向一次看

行政院今（31）日通過「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引（草案）」，共計十點指引，內容明確揭示，各機關人員使用生成式AI時，應秉持負責任及可信賴之態度，掌握自主權與控制權，並秉持安全性、隱私性與資料治理、問責等原則，不得恣意揭露未經公開之公務資訊、不得分享個人隱私資訊及不可完全信任生成資訊。

國科會指出，近年來生成式AI快速發展，影響遍及全球產官學研各界。其中 ChatGPT 於2022年底發布後，更掀起全球熱潮，且功能極為多元，已被視為人工智慧之一項重大突破。參考歐盟定義，生成式AI模型是一種電腦程式，旨在創建類似於人類製作（human-made）的新內容；其大量蒐集、學習與產出之資料，可能涉及智慧財產權、人權或業務機密之侵害，且其生成結果，因受限於所學習資料之品質與數量，而有可能真偽難辨或創造不存在的資訊，須客觀且專業評估其產出資訊與風險。

國科會提到，考量行政院及所屬機關（構）（以下簡稱各機關）利用生成式AI協助執行業務或提供服務，有助於行政效率之提升，且為保持執行公務之機密性及專業性，並促使各機關使用生成式AI有一致之認知及基本原則，參考各國政府的審慎因應作法，研訂「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引」，供各機關依循。各機關得視使用生成式AI之業務需求，參酌本參考指引另訂使用規範或內控管理措施。

國科會強調，衡酌AI發展具重要性且與資訊安全及國家安全息息相關，本參考指引明確揭示各機關人員使用生成式AI時，應秉持負責任及可信賴之態度，掌握自主權與控制權，並秉持安全性、隱私性與資料治理、問責等原則，不得恣意揭露未經公開之公務資訊、不得分享個人隱私資訊及不可完全信任生成資訊。因AI之發展日新月異，後續亦將觀察全球AI發展趨勢與因應作為，及各機關於人工智慧應用之推動情形，持續滾動修正本參考指引。