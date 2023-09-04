台灣開利協助頂尖化纖大廠汰換空調系統 達成節能減碳目標

節能減碳是全球企業經營趨勢，所有企業都渴望擁有穩定空調系統，也能做好淨零碳排策略。1902 年威利斯·開利 (Willis Carrier) 博士設計了第一個現代空調系統，開創了一個從根本上改善我們生活、工作和娛樂方式的行業。 如今，開利全球公司已成為高科技供暖、空調和製冷解決方案領域的全球領導者。提供可持續解決方案，為住宅、商業、零售、運輸和食品服務客戶集成節能產品、樓宇控制和能源服務，並獲得全球指標半導體晶圓製造公司、全球知名化纖大廠集盛實業等頂尖企業指定採用，開利2030年ESG目標是為全球客戶減少超過10億噸的碳足跡！

開利高效能空調設備 助客戶達到減碳目標

台灣開利公司近40年在地服務，在台灣北、中、南部都有銷售及服務據點，提供企業及個人各種高效能空調設備的銷售、售後維護保養、節能汰換改造及監控解決方案。

台灣開利總經理 路志強。 李清宇/攝影

台灣開利總經理路志強表示，開利空調設備遍布於各式公共建築、企業，主要客戶包含桃園國際機場、全球指標晶圓製造服務公司、台北101國際金融大等。

路志強指出，ESG已經是企業必須面對的重要議題，開利做為全球一份子，致力於提供高效能設備，協助企業節能減碳、永續發展。

空調設備中，冰水主機是建築物高耗能設施，約佔建築物總體耗能50%，企業要節能減碳，「採用高效能冰水主機」是最有效方法之一，開利從離心機到螺旋機都有一級能效產品，可以提供企業選擇，幫助企業在碳中和淨零盡一份心力。

台灣開利總經理 路志強。 李清宇/攝影

企業趨勢：從追求空調設置成本到考量運轉成本

近年來，面對電費高漲及節能減碳社會責任，企業投資高效能空調，優先關注設備生命周期所產生的所有運轉成本，例如電費、操作穩定度、售後維護、年度保養及對環境是否友善等。

開利提供的設備及服務，大大降低設備生命運轉週期整體成本，節省荷包，幫助客戶增加可持續性發展。

全球知名化纖大廠集盛實業公司，採用開利一級能效19DV變頻離心式冰水機組，提高企業ESG節能排碳競爭力。 李清宇/攝影

例如全球知名化纖大廠集盛實業公司，近來就採用開利一級能效19DV變頻離心式冰水機組，該設備採用開利背靠背衡置式壓縮機設計，機组在AHRI條件下滿載效率COP最高可達7.3，同时19DV也採用GWP指數僅為1.34的冷媒R-1233zd(E)，降低溫室氣體效應，提高企業ESG節能排碳競爭力。

路志強說明，19DV變頻離心式冰水機組特別之處，在於壓縮機軸承設計，採用陶瓷軸承此軸承摩擦力小壽命高且無須油潤滑系統，節省年度冷凍油保養更換費用，在設備運轉生命週期裡，幫客戶降低運轉成本。

集盛實業於「2022年度淨零產業競爭力卓越獎」評比，獲選為上市櫃紡織纖維企業特優獎。 李清宇/攝影

升級高效能空調設備 讓企業做更好的永續經營

集盛實業副總經理梁龍祥表示，集盛各產品合計年產能超過26萬公噸，為落實淨零轉型策略並善盡企業社會責任，在製程改善、能源轉換及循環經濟等三大方向，持續積極推動，並取得良好成果。近期財團法人21世紀基金會舉辦「2022年度淨零產業競爭力卓越獎」評比，本公司也因此獲選為上市櫃紡織纖維企業特優獎。

例如，集盛實業在更新高效率設備部分，2018到2022年就陸續更新11台高效率生產設備，及3台高效率離心式空壓機，4年當中節電878萬度，減碳4471 噸，近來也將集盛大園區廠房空調設備，汰換為開利一級能效19DV變頻離心式冰水機組。

集盛實業公用處經理梁剛毅說明，舊空調設備使用年限已久，設備效率不佳，使用冷媒不符合環保要求，經考慮4關鍵：「需有一定節能效益、採用新型環保冷媒、設備運轉要穩定、空調負載能適應常年的變化」最終選擇開利空調設備。

他發現，目前使用開利空調設備，經實際計算節電率約20至25%左右，每月減少碳排量約30噸，節能效果符合預期。在節能管理成效上，更能有效免去設備經常性切換，提供製程穩定的空調品質。

集盛副總梁龍祥評估，使用低耗能高效率的空調設備，初期雖然增加費用支出，但除了能降低能耗並節省用電外，還可減少溫室氣體排放，落實淨零排放與節能減碳的策略，有助集盛邁向永續經營的目標。

開利空調與集盛實業共同邁向永續發展。 李清宇/攝影

持續創造ESG淨零排碳方案 開利空調助企業永續發展

台灣產業眾多，從傳產到高科技產業，還有一般大樓建築，所需要的空調解決方案都大不同。

台灣開利總經理路志強提到，開利致力於提供客戶可持續性解決方案，除了19DV變頻離心式冰水機組，開利也提供背靠背衡置式雙段壓縮磁懸浮離心19MV冰水主機、23XRV及30XW 高效螺旋式冰水主機，還有近期晶圓廠所採用的19XR離心機，及東芝多聯變頻VRF，提供客戶依空調需求多樣選擇。

開利在台灣空調市場是指標品牌，面對全球ESG淨零排碳的要求，路志強也展望開利在台灣未來的銷售策略。

路志強表示，2030 年實現全球運營「碳中和」為公司目標之一，開發更健康、安全、可持續的建築和冷鏈解決方案，提供新型各類節能產品，用卓越的創新技術來應對氣候變化，目標2030年預計為客戶減少超過10億噸的碳足跡，助企業一臂之力，永續發展。