電商傳統旺季開跑 7-ELEVEN雙平台搶逾千億指尖商機

下半年進入電商傳統旺季，7-ELEVEN藉由「i預購」與「iOPEN Mall」雙平台，打造99購物節盛典，雙雙祭出7-ELEVEN取貨免運費、OPEN POINT點數加碼回饋外，i預購自9月1日起推出「99名品購物節」活動，強打國際精品、美妝保養、保健食品最殺折扣3折起，iOPEN Mall自9月5日起連續7天推出「99下單節」活動，推出「千件商品9元專區」、「家電居家美妝商品3折起」十分吸睛。

根據經濟部所統計，2022年全台零售業營業額超過4兆元，其中網路銷售金額達近5,000億元，增加速度比整體零售業為快，2022年占比達11.5％，較2019年7.5％成長4個百分比，網路零售業發展可期。

7-ELEVEN近年來積極透過多元、豐富的數位服務平台滿足顧客OMO的生活消費需求，如i划算、i預購、OPEN NOW、iOPEN Mall等，成為內外部合作夥伴發展宅經濟的助力，像是藉由i預購滿足近6,800家7-ELEVEN門市店長經營社區電商的服務平台，iOPEN Mall則陪伴中小企業、微型創業者數位轉型，規劃豐富、多元的行銷主題活動，提供全民有趣、安心、便利的購物體驗，搶攻一年上看逾千億元的電商市場。

首家由本土超商業者自創的購物商城iOPEN Mall自今年3月開台，主打首年零開店費、零系統費、零交易手續費的早鳥專案，並串聯7-ELEVEN門市提供寄取件服務網絡，自今年6月底發行APP版，攜手經濟部中小企業處獨家推出「城鄉厚禮」專區鼓勵微型企業加入數位轉型的行列，服務商家數短短兩個月倍數成長、突破2.5萬家，上架商品數站上200萬大關。

為成為中小企業、微型創業者搶攻99電商的神隊友，iOPEN Mall自9月5日至9月11日推出「99下單節」全站活動，全站推出4大限時限量回饋活動，包含「指定日/單筆滿額選7-ELEVEN取貨免運」、「7-ELEVEN取貨送9點OPEN POINT點數」、「指定日會員下單即回饋50點OPEN POINT點數」、「指定日下單回饋率最高11%(單筆最高立折200元)」，並主打2大網購族必搶的超值優惠商品「千件商品9元專區」、「家電居家美妝商品3折起」。