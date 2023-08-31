家登在地大聯盟服務全球客戶 董座談攜手夥伴布局美國

家登（3680）今（31）日召開台灣半導體在地供應鏈聯盟記者會說明和夥伴合作進度，家登董事長邱銘乾並說和台灣夥伴一起前進美國設廠布局進展。他說，現在是台灣半導體黃金時期，隨著客戶他們推進海外布局與製程腳步而能一起成長。

家登提到，25年來致力實踐「全球關鍵材料及創新技術的整合服務商」，不懈努力多年，逐步成長茁壯，為強化半導體供應鏈韌性深耕台灣，貢獻一己之力於台灣半導產業，家登與多家半導體上中下游關鍵供應鏈廠商合作，打造台灣半導體國家隊，提供全球半導體關鍵客戶最佳服務，已經創造許多優異成績，藉由整合全球關鍵性材料及創新技術服務，在過去的一年多裡，成功克服產業循環、經濟發展、地緣政治等帶來之不確定因素，讓台灣半導體供應鏈在全球大客戶的帶領下，自主成為一股穩定的力量。

在半導體材料方面，家登說明，與意德士、耐特等材料廠商在高階複合材料專線合作上，鎖住特殊製程技術，提供高品質物料提升客戶潔淨度的特用材料解決方案；環境控制上，與濾能、奇鼎、聖凰依據大客戶製程所需特殊規格，借重專業偕同打造最高等級的 AMC 微汙染控制環境。

至於，半導體設備部分，家登、家碩、迅得、科嶠合作無間，搭配家登載具，加上微程式科技的軟硬技術系統整合，已完整建構一站式解決方案服務家登全球半導體關鍵客戶，同時家登偕同關鍵供應鏈建置異地備援機制，複製台灣全方位服務的成功模式，跟隨大客戶的腳步服務全球，為全球客戶提供即時供貨保障，並確保供貨品質和即時服務。

家登暨九家包含材料、設備、系統與微塵污染防治半導體供應鏈廠商合作，借助彼此的長處，打造半導體本土供應鏈聯盟，共同服務客戶，以整合性方案，佈局未來十年產能。

展望未來，家登提到，隨著AI 人工智慧、5G 通訊、雲端運算、電動車及 CoWos 的興起，半導體大聯盟在地供應鏈整合能量將逐步展現，跟隨關鍵客戶腳步拓展全球市場，建立海外服務機制與基地，共創零時差服務效能，家登與夥伴廠商一起打造台灣半導體國家隊，為全球客戶提供堅實又穩定的供應鏈，為半導體關鍵客戶成長路上最堅強的長期策略夥伴。