媒體議價制 立委促數位部拿出決心解決問題

數位發展部前天提出新聞媒體議價研析專題報告，民進黨立委范雲昨說，報告僅是資料的搜集整理，隻字未提攸關媒體議價制度立法的關鍵議題，呼籲數位部拿出解決問題的決心，盡速在本會期提出政院版，並且交付立法院審查。

朝野立委已經提出四個版本的媒體議價法草案，其中范雲提出民進黨版本的「數位新聞發展與民主韌性法草案」。范雲指出，數位部的報告中，對於有關政府對媒體議價議題的立法方向，未能具體提出立場與態度，實為可惜。

范雲說，媒體議價在國際間也是新興議題，國際局勢會持續變動，台灣不能僅持續觀察國際行動，而在國內立法遲遲無所作為；媒體業界期待政府提出未來的立法方向與願景，更重要的是期程，而非資料整理與空泛建議，呼籲數位部拿出解決問題的決心，盡速在本會期提出政院版，並且交付立法院審查。