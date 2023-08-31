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媒體議價第3輪對話 「政府應加速立法」
媒體議價昨天舉行第三輪對話，媒體、跨國數位平台在對話中謀求更多共識。由於詐騙猖獗氾濫，愈來愈多媒體的品牌遭詐騙集團冒用，新聞產業公會提出兩項主張，一是呼籲行政、立法部門承擔責任，加速完成立法，二是呼籲平台積極建構與媒體的夥伴快速爭端解決機制，避免數位平台上的盜版與詐騙行為。
昨天的對話由媒體產業公會與Google協談，數位部、文化部、NCC主持，公平會、國科會科技辦公室也派員參加。而除了與Google的會談，九月六日媒體產業公會也將與Meta對談。
數位部指出，新聞產業代表、數位平台昨天達成兩點共識，首先，在網路開放性原則上，追求共榮雙贏，營造一個多元、可持續和創新的新聞生態系；第二，Google與新聞產業呼籲其他數位平台與政府主動投入資源，支持新聞產業永續發展。
對於媒體議價，新聞產業公會呼籲行政、立法部門承擔責任，加速完成立法；此外，新聞產業工會也呼籲平台積極建構與媒體的夥伴快速爭端解決機制，避免數位平台上的盜版與詐騙行為。
Google也表達希望持續與新聞產業溝通、對話，協助台灣新聞產業健全永續發展，並希望政府在推動新聞產業相關公共政策時，在全面了解新聞產業與閱聽大眾需求後，設定務實政策方向。
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