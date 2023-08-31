專家：高端技術 對第三世界幫助有限

高端疫苗獲WHO許可收錄進MPP與C-TAP，希望幫助更多第三世界人民。專家指出，次蛋白疫苗不像mRNA疫苗可迅速因應新變異株，但醫療較落後的國家取得mRNA技術，可能也無法應用，高端的技術仍可提供協助。

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，蛋白質疫苗是問世相當久的疫苗，透過WHO提供給需要的國家，許多藥廠都已有先例，過去研發的藥品「只對第三世界國家有用」，例如在非洲流行的河盲症，先進國家用不到，非洲國家又買不起，不如捐出去。高端此次同意授權，對公司聲譽也有正面影響。

黃立民也說，高端技轉對第三世界國家幫助有限，即使是蛋白質疫苗，也僅有少數國家可接受技轉，但mRNA技術太前端，僅有先進國家有辦法承接技術，對第三世界國家基本上沒有意義。

防疫學會理事長王任賢則表示，WHO許可高端技術轉移，是為了幫助沒有取得臨床試驗證書的疫苗廠商，既然沒有證書，何不將技術提供給中低收入國家。

前疾管局長蘇益仁說，第三世界國家的經濟狀況也無力承接高端的疫苗技轉，較為實際的方式，應是WHO請印度疫苗廠代工，生產較廉價的疫苗提供給第三世界，並以此與較昂貴Novavax疫苗議價。

高端疫苗以許多廠商技術為基礎，是否可一併授權技轉？高端代理發言人陳正揚說，高端疫苗接受美國國家衛生研究院（NIH）技轉的S-2P棘蛋白專利，NIH一年前就技轉C-TAP，後續高端研發疫苗成熟後，NIH也樂見高端技轉給C-TAP；疫苗佐劑為美國Croda、Dynavax公司提供，技轉後生產仍然需再行採購，經詢問後，他們樂見其成。