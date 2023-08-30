經濟部推線上碳服務 用LINE助中小企業減碳

因應國際淨零趨勢，經濟部表示，啟動LINE平台進行「碳服務」，支援中小企業加入減碳行動，提供淨零排放課程、減碳補助申請等資訊，協助中小企業掌握自身碳排輪廓及可運用政府資源，降低業者碳焦慮。

經濟部中小企業處今天透過新聞稿表示，以往政府透過官方網站、網頁發布、電子郵件等方式，將與淨零排放有關的政策訊息傳達給中小企業，新推出的碳服務改由LINE平台主動提供企業淨零減碳新資訊。

碳服務包括最新消息掌握、常見問題集、淨零排放課程、減碳補助申請及智能客服等，在互動性、便利性與即時性上，使用者只需透過LINE，即可輕鬆免費使用。

經濟部指出，碳服務網羅中小企業淨零減碳相關工具，包括線上溫室氣體計算工具、知碳減碳評估系統，協助中小企業掌握自身碳排輪廓及可運用政府資源，同時也提供減碳診斷預約。企業可依自身需求，查詢所需的服務，接軌國際淨零碳排趨勢，掌握淨零排放新商機。

經濟部表示，透過LINE平台提供的線上「碳服務」，將能更有效協助中小企業邁向淨零減碳，並在低碳轉型中更具競爭力。民眾及企業運用LINE搜尋官方帳號「碳服務」或「＠caas」，便可加入互動，即時獲得淨零減碳訊息及所需服務。