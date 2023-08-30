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花敬群：都更朝容積獎勵明確化、提升審議效率兩方向努力

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
內政部次長兼國家住都中心代理董事長花敬群今（30）日出席新竹建功高中南側公辦都更簽約典禮。國家住都中心提供。
內政部次長兼國家住都中心代理董事長花敬群今（30）日出席新竹建功高中南側公辦都更簽約典禮。國家住都中心提供。

內政部次長、國家住都中心代理董事長花敬群今（30）日出席新竹建功高中南側公辦都更簽約時表示，現階段推動都更有兩大方向，首先是容積獎勵明確化，第二是提升審議效率。

至於都更容積獎勵上限是否考慮調整？花敬群表示，本質上沒有特別需要去調整，因為多數民眾或整合中的專案，都是在同樣架構下推動，多數人更在意的是都更審議速度，以及降低不確定風險，這也是內政部與地方政府持續努力方向。

民進黨總統參選人、副總統賴清德日前拋出都更政見，希望視個案給予更多容積獎勵。目前都更容積獎勵上限為基準容積50%。

花敬群今日表示，都更推動長期以來有兩大重要方向。首先是容積獎勵明確化，不只是危老，都更也應該這樣，內政部會與地方政府更積極合作，在都更容積獎勵審議、給予標準要更加明確，降低審議過程不確定風險，長期以來正在逐步改善。

其次，則是如何加入都更審議效率，針對審議項目、內容、時程，地方政府應提出更明確審議規範，近年內政部與縣市政府進行許多討論、溝通，未來希望讓都更也能像危老一樣，「（案子）進去就知道走多久能走出隧道！」

至於都更容積獎勵上限，花敬群認為沒有特別需要調整，實質上民眾更在乎審議效率、降低不確定性，這也是內政部不斷跟地方政府、業者溝通後，較具共識的方向，會朝這方面來努力。

公辦都更 內政部 花敬群

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